Ricky Martin y su ex, Jwan Yosef, habrían pasado el Día del Padre juntos: fotos

Video ¿Por qué Ricky Martin no puede estar siempre con sus hijos menores? Él lo aclara

Jwan Yosef dejó ver que el Día del Padre lo habría pasado en compañía de su exesposo, Ricky Martin, y los hijos que tienen en común, Lucía y Renn.

El artista plástico compartió una serie de fotografías en Instagram con las que mostró tiernos momentos de su faceta como papá de los pequeños.

"El más feliz de los Días del Padre", es el mensaje que acompaña las imágenes que publicó el 15 de junio y agregó "Mi vida Lucía, mi corazón Renn".

Además, las fotos mostraron lo mucho que han crecido los hijos menores del cantante, pues Lucía tiene 6 años, mientras Renn 5.

Las imágenes también dejaron al descubierto que Yosef estimula la parte creativa de los pequeños cuando lo acompañan en su estudio y dejó ver que la diversión nunca falta cuando están con él.

Ricky Martin y Jwan Yosef con sus hijos. Imagen Jwan Yosef/Instagram

¿Quién tiene la custodia de los hijos de Ricky Martin?

En diciembre de 2018 Ricky y Jwan Yosef le dieron la bienvenida a Lucía y en octubre de 2019 volvieron a convertirse en padres de Renn.

Poco después de que el cantante anunciara su divorcio en julio de 2023, explicó que llegaron a un acuerdo para tener la custodia compartida de los niños.

"Nuestro mayor deseo ahora es seguir teniendo una relación familiar sana, centrada en la paz y la amistad para continuar con la crianza conjunta de nuestros hijos, manteniendo el respeto y el amor que nos tenemos", contó a People en 2023.

Además de Lucía y Renn, Ricky Martin es padre de los mellizos Valentino y Matteo, de 16 años, de quienes tiene la custodia completa.