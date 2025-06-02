Reportan muerte de vocalista de Conquistadores de la Sierra: le habrían quitado la vida en pleno show

Video Integrantes de Grupo Fugitivo fueron “privados de la vida”: hay nueve detenidos

Julio Eusebio Labra, vocalista de la agrupación mexicana Conquistadores de la Sierra, habría sido asesinado mientras ofrecían una presentación.

De acuerdo con reportes de medios de comunicación como Milenio, Radio Fórmula y Proceso, el crimen ocurrió la noche de este domingo 1 de junio en el municipio de Emiliano Zapata, del estado de Morelos, en México.

¿Qué le sucedió al vocalista de Conquistadores de la Sierra?

Según los informes, Conquistadores de la Sierra se encontraban realizando su ‘show’ dentro de las instalaciones del restaurante-bar ‘El Guamuchilito’.

Presuntamente, alrededor de las 23:00 horas (tiempo local), sujetos armados ingresaron al establecimiento y dispararon directamente en contra del cantante Julio Eusebio Labra.

Julio Eusebio Labra, vocalista de la agrupación mexicana Conquistadores de la Sierra, habría sido atacado durante concierto. Imagen Julio Eusebio Labra/Conquistadores de la Sierra/Facebook

El ataque generó momentos de pánico entre las personas que estaban en el lugar, quienes corrieron para protegerse o salir de ahí.

Tras el crimen, elementos de seguridad pública arribaron al sitio y acordonaron la zona, desplegando un operativo para iniciar las averiguaciones.

Personal de los servicios periciales también llegaron al local para realizar el levantamiento del cuerpo del artista y recabar pruebas.

La tarde de este lunes 2 de mayo, Miguel Urrutia, secretario de Seguridad estatal, indicó el posible móvil del homicidio de Labra, a quien no se refirió por el nombre propio.

“Ahorita están diversas líneas de investigación, ahí se menciona quizás una pareja sentimental, es lo que estamos dando seguimiento”, dijo, expone el El Sol de Cuernavaca.

Hasta el momento, el resto de los integrantes del grupo de música norteña no se ha pronunciado acerca de lo acontecido.

¿Familiar de cantante de Conquistadores de la Sierra lo despide?

En Facebook, Carmen Jiménez, quien afirma ser familiar de la voz principal de Conquistadores de la Sierra, compartió un mensaje para despedirlo.

“Descansa en paz, cuñado Julio Eusebio Labra. Ya no podrás cantarle a mi papá en el Día del Padre ni en su tumba, pero cántale allá en el cielo, ya están juntos los dos. Descansa en paz”, anotó en un ‘post’.

Ella además subió una fotografía que, señaló, se tomó con el intérprete en la que se convirtió en la última vez que convivieron, en enero de este mismo año.