La reina Sofía es hospitalizada de emergencia: esto se sabe de su salud

La reina Sofía, de 85 años, fue hospitalizada de emergencia en la Clínica Ruber Internacional de Madrid a causa de una infección en el tracto urinario.

La Casa Real informó que, a pesar de la emergencia ocurrida la noche del martes 9 de abril, la evolución de la monarca de España es “rápida y favorable”.

Pese a ello, la reina Sofía permanece en observación en el hospital, por lo que este miércoles, su hijo, el rey Felipe VI la visitó.

Incluso, afirmó que su madre se encuentra "muy bien, animada y con ganas de volver lo antes posible” a sus actividades, según reporta Vanitatis.

Lo que se sabe de su salud

Aunque el ingreso al hospital de la reina Sofía ocurrió el martes por la noche a causa de una infección en el tracto urinario, fue hasta este mediodía cuando el Palacio de La Zarzuela informó de que la madre de don Felipe se encontraba en internada.

“Informamos de que Su Majestad la Reina Doña Sofia fue trasladada anoche a la clínica Ruber por una infección del tracto urinario. La evolución está siendo muy rápida y favorable”, aseguraban entonces, añadiendo que se encontraba “estable”.

Hasta el momento, se desconoce cuándo abandonará la reina Sofía el hospital. Sin embargo, medios españoles reportan que hasta la noche de este miércoles (tiempo de España), la reina sigue en observación.