Regina Blandón mostró "su vejez de cerca": así contestó a quiénes la critican por envejecer

Regina Blandón no teme en mostrarse sin filtros ni retoques en redes sociales, como cuando publicó orgullosa una foto de su celulitis e invitó a sus seguidores a abrazar sus cuerpos con amor.

Sin embargo, esta vulnerabilidad y transparencia con las fotos y videos que comparte en redes sociales, también la hacen un blanco de críticas y juicios de varios internautas.

En este sentido, la actriz de 31 años recientemente fue criticada por verse “viejita” en una de sus fotos. El comentario tuvo relevancia, debido a que Blandón no sólo le dedicó una respuesta escrita a su seguidor, sino también un video en donde mostró su “vejez de cerca”.

Regina Blandón respondió a las críticas de su edad



La actriz compartió en sus historias de Instagram un comentario que, en un inicio halaga su belleza, pero agrega una crítica hacia su físico.

“¡¡Estás súper guapa, pero te ves viejita!! Quizás sea el color de cabello” se lee. Regina aprovechó este comentario para dar un mensaje de amor propio en donde invita a sus seguidores a normalizar el envejecer.

Asimismo, ahondó en la importancia de no opinar sobre el aspecto físico de los demás.

“Normalicemos cumplir años…. Las personas, cada año, cumplimos un año más que el que ya teníamos, vamos creciendo y envejeciendo. Por ejemplo, yo este año cumplo 32 el 25 de julio y luego voy a cumplir 33 el próximo 25 de julio y así sucesivamente. Y todos los días del año, en lo que llega tu próximo cumpleaños, puedes hacer algo: te puedes repetir y repetir y hacer planas con la frase: NO SE OPINA SOBRE EL ASPECTO FÍSICO AJENO. Te lo recomiendo. Bendiciones. Feliz cumpleaños adelantado”.

Regina Blandón mostró su “vejez de cerca” con un divertido video



El mensaje de la actriz ya no está disponible en su perfil de Instagram, debido a que el internauta borró su comentario.

Sin embargo, esto no impidió que Regina Blandón nos regalara una respuesta más sobre el tema, con la cual dio rienda suelta a su sentido del humor.

La actriz publicó un video en donde mostró su rostro sin filtros y lo más cerca posible de la cámara. En este ángulo, Blandón aprovechó para hacer una serie de gestos con los que evidenció las líneas de expresión de su cutis. “Les dejo mi vejez de cerca” escribió.

Este mensaje de amor propio de Regina Blandón se suma a muchos más posts con los que la actriz no sólo busca crear consciencia sobre la importancia que es ser noble con nuestro aspecto físico, sino también comparte que a ella también le cuesta a veces trabajo.

Por ejemplo, hace un año, el 11 de abril de 2021, Blandón publicó unas fotos en top, en donde abrazó su vulnerabilidad y expresó que una misma foto la puede hacer sentir guapa y feliz, pero también puede orillarla a criticarse duramente.

“Estaba cantando y bailaba sola y estaba muy contenta y dije “mira, me siento guapa hoy, la verdad” y me tomé las fotos y seguí con mis actividades. Y las vi al día siguiente, cruda, y en chinga dije: “es que qué huevos: se me ve gorda la pierna, es que la panza, es que la lonja de atrás, es que debería estar más flaca, es que por qué no le echo más ganas”.

La actriz explicó que desde chica ha criticado duramente a su cuerpo. No obstante, está el proceso de poder ser más noble con él, algo que poco a poco se ha notado.

Un ejemplo de ello es un mensaje que compartió dos meses después de este post. Con una foto en bikini en blanco y negro, la actriz invitó a sus seguidores a querer sus cuerpos.

“Quiéranse sus cuerpas. Así como estén, están chidxs.”