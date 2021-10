Regina Blandón mostró su celulitis sin pena ni filtros: motivó a sus fans a abrazar sus curvas

Más allá de su trabajo frente a las cámaras, la protagonista de La Familia P.Luche no duda en alzar la voz para defender sus ideales y pensamientos, así como para motivar a sus fans a cultivar un profundo amor propio y aceptarse tal y como son.

Regina sabe que no sólo se trata de hablar sobre lo importante que es querernos a nosotros mismos, sino también demostrarlo con el ejemplo. Por esta razón, de vez en cuando publica fotografías en su Instagram en las que comparte la travesía personal que tiene con la aceptación de su cuerpo.

Recientemente, la responsable de dar vida a Bibi durante casi 10 años, subió a sus historias de Instagram una foto frente al espejo, en donde luce un sencillo body negro de manga larga que le permite presumir sus piernas y un poco de sus glúteos.

Con esta foto, Regina mostró sin pena y ni filtros su cuerpo, pues no le causa temor evidenciar su celulitis ni cualquier otra "imperfección". Asimismo, aprovechó para sumar un poderoso mensaje a su imagen: "Embrace your curves", abraza tus curvas, en español.



A inicios de junio de 2021, la actriz compartió una foto en blanco y negro con un bikini, en la cual también motivó a sus más de 3.4 millones de followers a querer sus cuerpos tal y como son.



Estas publicaciones de amor propio y aceptación cobran un significado aún mayor gracias a una publicación de abril 2021 en donde la actriz admitió lo compleja que ha sido su relación con su cuerpo.

"Estaba cantando y bailaba sola y estaba muy contenta y dije “mira, me siento guapa hoy, la verdad” y me tomé las fotos y seguí con mis actividades. Y las vi al día siguiente cruda y en chinga dije: “es que qué huevos: se me ve gorda la pierna, es que la panza, es que la lonja de atrás, es que debería estar más flaca, es que por qué no le echo más ganas, bla bla bla...” Y así he sido toda la vida conmigo. Diario me levanto a pesarme y no saben lo dlv que me hablo."