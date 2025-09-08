Regina Blandón

Regina Blandón comparte cómo salió adelante tras sufrir abuso a los 6 años

Regina Blandón compartió algunos detalles de la agresión de la que fue víctima en su infancia. Ella igualmente se sinceró acerca de las consecuencias que atravesó por esa situación.

Dayana Alvino.
Video Regina Blandón reveló cómo reaccionó su familia ante el abuso sexual que sufrió

Regina Blandón compartió algunos detalles del abuso sexual que sufrió siendo una niña por parte de uno de los empleados de su familia.

Fue en mayo de 2022 cuando la actriz, conocida por encarnar a ‘Bibi’, hija de ‘Ludovico P. Luche’, interpretado por Eugenio Derbez, en la serie ‘La Familia P. Luche’, destapó lo que vivió.

“No hubo una violación como tal, pero hubo abuso sexual”, aseguró en entrevista con Isabel Lascurain para su canal de YouTube.

Regina Blandón se sincera sobre el abuso sexual que sufrió

A más de dos años de haber roto el silencio, Regina Blandón habló un poco más a profundidad del abuso sexual del que fue víctima.

“Lo que pasaba era, en la casa de mis abuelos en Acapulco, un señor trabajaba ahí, o sea, que era la señora que cocinaba y el señor pues como que se encargaba de la casa, se metía a mi cuarto en las noches y me tocaba. Tenía 6 años más o menos”, le contó a Yordi Rosado.

“Mi hermano [estaba en la habitación igualmente] y no se acuerda de nada”, indicó la también cantante de 35 años.

La intérprete no puntualizó durante cuánto tiempo es que esa situación se repitió, pero sí recordó cómo salió de ella.

“Y yo le dije a mi primo en alguna vacación, porque pasó varias veces… a mi primo, que era un poco más grande […] como que le dije un día y él les dijo a mis papás, y así fue como [salí]”, explicó.

Blandón aseveró que, para poder platicar de lo que ocurrió de forma tan abierta, “son muchos años”, tanto de “darse cuenta” de lo que le pasó, “platicarlo con la gente que estaba” a su alrededor entonces, y terapia.

“Mi hermano no tenía idea hasta hace relativamente poco tiempo, unos diez años o algo así. Así de: ‘Güey, no me acordaba de nada de lo que pasó’. Porque en mi casa fue: ‘Psicólogo. No se habla más. Ya, cerrado y cúrate’”, relató.

Regina Blandón sufrió secuelas del abuso durante años

En esta misma charla, Regina Blandón abordó el daño que el abuso que padeció le ocasionó mientras crecía.

“Toda mi infancia, por ejemplo, dormía con la luz prendida […] me pasaba mucho a la cama de mis papás, porque es como tu lugar seguro”, comentó.

“En el psicólogo me hacían dibujar al monstruo este y, ‘ya lo quemamos’, y yo era así de: ‘No, no, no, porque alguien va a entrar’. Entonces, películas de terror y etcétera, muchos años me tardé en poder verlas porque mi pánico a la obscuridad era tal”, agregó.

Regina BlandónFamosos

