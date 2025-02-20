Regina Blandón

Bomberos rescatan al gato de Regina Blandón: fans la apoyan con memes y bromas

Los bomberos de la Ciudad de México rescataron al gato de la actriz Regina Blandón y compartieron la hazaña a través de un post que causó tanto diversión como indignación en redes sociales. Esto pasó.

Por: Paloma Maldonado.
Por:
Paloma Maldonado.
Video 'Eugenio se equivocó': Regina Blandón y el origen de Bibi en 'La Familia P. Luche', el papel que marcó su vida

Cuando se trata de la Ciudad de México, todo puede pasar. Tanto así, que los bomberos de la CDMX sorprendieron con una publicación en X donde apareció la mismísima actriz Regina Blandón.

Ellos reportaron el rescate del gato de la actriz mexicana, pero en su proceso de apoyar a la comunidad, causaron controversia en redes sociales.

Los bomberos de la Ciudad de México rescataron al gato de Regina Blandón
Los bomberos de la Ciudad de México rescataron al gato de Regina Blandón
Imagen @reginablandon en Instagram/ @Bomberos_CDMX en X <br>

Bomberos rescatan al gato de Regina Blandón

El pasado 19 de febrero de 2025 los bomberos de la Ciudad de México sorprendieron con un post en su cuenta oficial de X.

En él reportaron que “rescataron a un gatito que se encontraba atrapado entre un ducto de aire acondicionado y una barda”, esto en una ubicación de la colonia Condesa de la Alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México. Mencionaron también que el servicio fue concluido, y que el gato fue entregado ileso a su dueña.

La publicación fue acompañada de una fotografía de los sucesos, y para la sorpresa de los internautas, quien aparece en la foto es Regina Blandón, actriz reconocida por su participación en proyectos de cine y televisión como ‘La familia P. Luche’, ‘Accidente’ o ‘Renta congelada’.

No obstante, este post causó gran revuelo en redes sociales, pues en él también se compartió la ubicación exacta donde se presentó el incidente, la cual incluiría parte de la dirección del domicilio de Regina Blandón.

Bomberos de la Ciudad de México rescataron al gato de Regina Blandón
Bomberos de la Ciudad de México rescataron al gato de Regina Blandón
Imagen @Bomberos_CDMX en X


Es así como se desató un debate en Internet alrededor de la filtración de información personal en redes sociales, por los riesgos que implica. Muchos comentaron lo riesgosa que podría resultar esta filtración para la actriz, pues podría poner en peligro su privacidad.

Fans apoyan a Regina Blandón con memes tras el rescate de su gato

Ante la delicada situación, los fans de Regina Blandón apoyaron a la actriz como solo ellos saben: con humor. Y es que para muchos lo ocurrido fue algo que le pudo haber pasado a Bibi P. Luche, personaje al que Regina interpretó durante años en ‘La familia P. Luche’.

“Tenía que ser la rara”, “Manuelangas se llama el gato”, “Gracias ahora ya sabemos donde vive la bibis”, “Ese gato se lo regaló el dedotes”, “Tenía razón su papá, nunca fue una niña normal”, “Su dueña es Bibi Peluche?”, “Fue culpa del dedotes porque la bibi no le hacía caso” son algunos de los comentarios que los fans hicieron sobre la situación.


Para aligerar el mal sabor de boca por la filtración de información de la dirección de Regina Blandón, los internautas también hicieron memes, los cuales compartieron a través de redes sociales.

Fans hacen memes sobre el rescate del gato de Regina Blandón
Fans hacen memes sobre el rescate del gato de Regina Blandón
Imagen @ChavaRRivera en X
Fans reaccionan con memes al rescate del gato de Regina Blandón
Fans reaccionan con memes al rescate del gato de Regina Blandón
Imagen @l0rdAlexX en X <br>
Fans reaccionan con memes al rescate del gato de Regina Blandón
Fans reaccionan con memes al rescate del gato de Regina Blandón
Imagen @ChavaRRivera en X
