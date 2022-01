El sencillo ejercicio con el que Rebel Wilson bajó casi 80 libras (no tuvo que ir al gimnasio)

Rebel Wilson es una de las celebridades de Hollywood que ha sorprendido a sus seguidores con su impresionante cambio físico durante el confinamiento por la pandemia, pues, en enero de 2020, publicó una imagen en la que señaló que ese sería el ‘Año de la salud’.

La actriz debutó hace más de una década en la película de comedia ‘Bridesmaids’; participó con celebridades como Kristen Wiig, Melissa McCarthy, Maya Rudolph y Rose Byrne.

Ahora, a sus 41 años, reveló cuál es su secreto para mantenerse ‘fit’ sin tener que ir al gimnasio.

Rebel Wilson bajó de peso, pero pondría en riesgo su carrera

La protagonista de ‘Pitch Perfect’ (2012), que llegó a la pantalla grande debido a su característico humor y aspecto físico, confesó en una entrevista para BBC News en 2021, que al tomar su decisión, no fue apoyada por su equipo.

“Recibí un gran rechazo por parte de mi propio equipo aquí en Hollywood cuando dije que iba a tomarme un año para dedicarme a mi salud, sintiendo que realmente me iba a transformar y a cambiar físicamente mi vida. Me decían: ‘¿por qué? ¿Por qué querrías hacer eso?’ Porque yo ganaba millones de dólares siendo la chica gorda divertida y actuar como esa persona”, reveló.

Wilson anima a sus seguidores en redes

Cada que puede, Rebel aprovecha sus más de 10 millones de seguidores en Instagram para enviar conmovedores mensajes, así como apoyarlos con sus metas.

Prueba de ello es una publicación de 2021 en la que invitó a sus fans a decirse cumplidos frente al espejo.

“En lugar de subirte a la báscula, mírate en el espejo y sé como ‘demonios, chica… Eres inteligente, talentosa, realiza y perfecta tal como eres’”, se lee en el texto al pie de una fotografía en la que aparece junto a una báscula.

El sencillo ejercicio con el que Rebel Wilson bajó de peso

En una entrevista para 'Instyle' reveló el sencillo ejercicio que la ha acompañado durante su camino hacia ser ‘fit’ y comentó que todos pueden seguir sus pasos.

“Obviamente, yo tengo acceso a magníficos entrenadores, pero lo que he aprendido es que las cosas pequeñas que hago cada día realmente pueden hacer una diferencia. Como hoy, fui por una caminata a Griffith Park (en Los Ángeles) y eso es gratis. Todos pueden ir a caminar y tomar más agua”, dijo.



La protagonista de ‘The Hustle’, que ha perdido casi 80 libras, señaló que caminar es el ejercicio perfecto para lograr un cambio.

Ella, incluso, lo practica cuando no tiene tiempo de ir al gimnasio. Además, Rebel Wilson comentó que se arrepiente de no realizar este cambio antes, aunque no se compara y apoya a los que tienen problemas con su peso.

“Ahora que sé que puedo, a veces me siento triste de no hacerlo antes. Tal vez debí intentar cuando tenía 30, no 40. Pero el viaje de todos es diferente y no es una carrera o competencia. (...) Tengo una empatía natural por cualquiera con problemas de peso, porque eso es algo con lo que siempre he tenido dificultad”.



No cabe duda que Rebel Wilson impresionó al mundo del espectáculo con su cambio físico. ¿Harías las caminatas que ella realiza para bajar de peso?