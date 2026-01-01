Famosos Nicki Minaj y Donald Trump: piden deportación de la cantante por polémicos comentarios La petición de Change.org para deportar a la cantante ya superó las 70 mil firmas. Nicki Minaj ha recibido fuertes críticas por elogiar al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en el evento Turning Point USA de Erika Kirk.

Video ¡Piden deportación de Nicki Minaj!: esto ocurre en EEUU con la cantante de Trinidad y Tobago

La petición Deportar a Nicki Minaj a Trinidad de Change.org alcanzó más de 70 mil firmas antes de cerrar el 2025, reportó TMZ.

Minaj está en medio de la polémica por su participación en el evento Turning Point USA de Erika Kirk, pues elogió al presidente Donald Trump y al vicepresidente JD Vance.

"Siento un profundo respeto y admiración por nuestro presidente. No sé si él lo sabe, pero le ha dado esperanza a mucha gente", dijo.

"Esta administración está llena de gente con corazón y alma, y me siento orgullosa de ellos. Nuestro vicepresidente se me hace... bueno, los quiero a ambos", afirmó.

¿De dónde es Nicki Minaj?

Nicki Minaj nació en Saint James, Puerto España, Trinidad y Tobago y a los 5 años llegó a los EEUU como inmigrante ilegal. La cantante se crió en Queens, Nueva York, según información de People.

¿Nicki Minaj es ciudadana estadounidense?

En septiembre de 2024, Nicki Minaj afirmó que no era ciudadana estadounidense. "No soy ciudadana estadounidense, ¿no es una locura?, dijo en un live de TikTok.

"Nací en una hermosa isla llamada Trinidad y Tobago, pero he estado en Estados Unidos durante muchos años. Uno pensaría que con los millones de dólares que he pagado en impuestos a este país me habrían otorgado la ciudadanía hace muchos, muchos miles de años", explicó.

Nicki Minaj llegó a los Estados Unidos como inmigrante ilegal

La rapera también ha hablado abiertamente de cómo fue su llegada a EEUU. En 2018, cuando expresó su indignación ante la separación de niños migrantes de sus padres en la frontera de Estados Unidos y México.

"Llegué a este país como inmigrante ilegal a los 5 años. No puedo imaginar el horror de estar en un lugar extraño y que me arrebataron a mis padres a los 5 años. Esto me da mucho miedo. Por favor, paren esto. ¿Pueden intentar imaginar el terror y el pánico que sienten estos niños ahora mismo?", escribió en un post de Instagram.

Este mensaje aparecía junto a una foto tomada en 2015. En ella se veían las jaulas de centros de detención de procesamiento administrados por el Departamento de Seguridad Nacional, donde los niños eran retenidos bajo la política "tolerancia cero" de la administración de Trump.

Nicki Minaj hizo comentarios controvertidos sobre la comunidad LGBTIQ+

La cantante también fue criticada por sus comentarios sobre las personas trans: "Chicos, sean chicos, está bien, sean chicos. No hay nada de malo con ser un chico".