Raúl De Molina

Raúl de Molina reaparece y revela que sufrió una "complicación" tras su cirugía

Raúl de Molina ha estado ausente de El Gordo y La Flaca desde hace semanas y explicó que sigue convaleciente de la cirugía a la que se sometió.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Ashbya Meré's profile picture
Por:Ashbya Meré
Video El Gordo habla sobre “complicación” que sufrió en cirugía: “He tenido que ir varias veces al hospital”

Raúl de Molina ha estado ausente de El Gordo y La Flaca todo el mes de junio y este sábado 21, reapareció en redes para revelar que sufrió una complicación tras la cirugía a la que se sometió.

"Señores, la razón que no me han visto en El Gordo y La Flaca es porque estoy en mi casa recuperándome de una cirugía que tuve en la barriga. Tuve una pequeña complicación después”.

PUBLICIDAD

Más sobre Raúl De Molina

Confunden a Raúl de Molina con un “elefante” y así reacciona
0:52

Confunden a Raúl de Molina con un “elefante” y así reacciona

Univision Famosos
¿William Levy es "mujeriego"? Esto dijo sobre acusaciones de infidelidades
2 mins

¿William Levy es "mujeriego"? Esto dijo sobre acusaciones de infidelidades

Univision Famosos
Lili Estefan no la cree con transformación de Raúl de Molina: "Vamos a hacer un GoFundMe"
1:00

Lili Estefan no la cree con transformación de Raúl de Molina: "Vamos a hacer un GoFundMe"

Univision Famosos
Completamente devastada, Dayanara Torres narra cómo su “princesa” le regaló su último aliento
1:09

Completamente devastada, Dayanara Torres narra cómo su “princesa” le regaló su último aliento

Univision Famosos
El Gordo revela misterio sobre el bolso que debe traer 24/7: tiene que ver con su reciente cirugía
0:56

El Gordo revela misterio sobre el bolso que debe traer 24/7: tiene que ver con su reciente cirugía

Univision Famosos
Raúl de Molina comparte complicado momento tras cirugía: su hija le “salvó” la vida
2 mins

Raúl de Molina comparte complicado momento tras cirugía: su hija le “salvó” la vida

Univision Famosos
El Gordo revela que su físico cambió más allá de lo esperado: el ombligo se lo movieron por esta razón
0:50

El Gordo revela que su físico cambió más allá de lo esperado: el ombligo se lo movieron por esta razón

Univision Famosos
Raúl de Molina más delgado que nunca: El Gordo reaparece tras cirugía, ¿por qué se la hizo?
2 mins

Raúl de Molina más delgado que nunca: El Gordo reaparece tras cirugía, ¿por qué se la hizo?

Univision Famosos
El Gordo de Molina reaparece tras perder más de 15 libras: presume su transformación
1:00

El Gordo de Molina reaparece tras perder más de 15 libras: presume su transformación

Univision Famosos
Así luce ahora El Gordo tras su cirugía de barriga: el antes y después del presentador
0:59

Así luce ahora El Gordo tras su cirugía de barriga: el antes y después del presentador

Univision Famosos

El presentador cubano, de 66 años, adelantó que todos los detalles de su salud se darán a conocer el lunes en el show. Sin embargo, no será el 23 de junio cuando regrese a la televisión como lo había informado Lili Estefan: "Espero poderlos ver en el programa dentro de muy pronto", sentenció.

Aprovechó el video para felicitar a su esposa Mily por su cumpleaños y señaló que "se ha portado de maravilla" con él y "ha sido la mejor enfermera del mundo", pues está al pendiente de sus curaciones y de llevarlo al hospital.

"Vean que estoy en la casa recuperándome y también que es el cumpleaños de mi querida esposa que ya está en Social Security", finalizó con un toque de humor.

Raúl de Molina reapareció en redes para dar detalles de su salud.
Raúl de Molina reapareció en redes para dar detalles de su salud.
Imagen Mezcalent, Raúl de Molina/Instagram

¿De qué operaron a Raúl de Molina?

El 18 de junio Lili Estefan explicó a que se debía la ausencia de Raúl de Molina en El Gordo y La Flaca.

"Se ha hecho un procedimiento, El Gordo está perfecto, está bien, yo estuve con él antier (16 de junio). Fue una cirugía, sí, no está grave. Sí, fue un proceso fuerte, pero está bien, está perfecto. Está feliz", señaló.

Video El Gordo de Molina es sometido a cirugía: revelan cuál es su estado de salud
Relacionados:
Raúl De MolinaEl Gordo y La FlacaCirugíaCelebridadesFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
PRI: Crónica del fin
Gratis
Premios Juventud 2025
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD