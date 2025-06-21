Raúl de Molina reaparece y revela que sufrió una "complicación" tras su cirugía

Video El Gordo habla sobre “complicación” que sufrió en cirugía: “He tenido que ir varias veces al hospital”

Raúl de Molina ha estado ausente de El Gordo y La Flaca todo el mes de junio y este sábado 21, reapareció en redes para revelar que sufrió una complicación tras la cirugía a la que se sometió.

"Señores, la razón que no me han visto en El Gordo y La Flaca es porque estoy en mi casa recuperándome de una cirugía que tuve en la barriga. Tuve una pequeña complicación después”.

El presentador cubano, de 66 años, adelantó que todos los detalles de su salud se darán a conocer el lunes en el show. Sin embargo, no será el 23 de junio cuando regrese a la televisión como lo había informado Lili Estefan: "Espero poderlos ver en el programa dentro de muy pronto", sentenció.

Aprovechó el video para felicitar a su esposa Mily por su cumpleaños y señaló que "se ha portado de maravilla" con él y "ha sido la mejor enfermera del mundo", pues está al pendiente de sus curaciones y de llevarlo al hospital.

"Vean que estoy en la casa recuperándome y también que es el cumpleaños de mi querida esposa que ya está en Social Security", finalizó con un toque de humor.

Raúl de Molina reapareció en redes para dar detalles de su salud. Imagen Mezcalent, Raúl de Molina/Instagram

¿De qué operaron a Raúl de Molina?

El 18 de junio Lili Estefan explicó a que se debía la ausencia de Raúl de Molina en El Gordo y La Flaca.

"Se ha hecho un procedimiento, El Gordo está perfecto, está bien, yo estuve con él antier (16 de junio). Fue una cirugía, sí, no está grave. Sí, fue un proceso fuerte, pero está bien, está perfecto. Está feliz", señaló.