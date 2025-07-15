Raúl de Molina comparte complicado momento tras cirugía: su hija le “salvó” la vida

Video El Gordo de Molina reaparece tras perder más de 15 libras: presume su transformación

Raúl de Molina regreso a El Gordo y la Flaca después de varias semanas de ausencia, debido a su convalecencia por la cirugía de abdomen que le practicaron, para retirarle el exceso de piel que tenía por su drástica pérdida de peso.

Sin embargo, sufrió una complicación que lo puso en peligro y fue su hija, Mia de Molina, quien le salvó la vida.

¿Qué le pasó a Raúl de Molina?

En su regreso al show, El Gordo compartió con el público que su hija se ha portado muy bien con él, incluso, se mudó de manera temporal para ayudarlo con su recuperación.

"Con todas las peleas que tengo con ella, se ha portado de maravilla como la mejor hija del mundo. Se mudó para la casa nuestra por seis semanas. Fue la que me salvó a mí el día que yo me desmayé", compartió el presentador de 66 años.

Lili Estefan contó que tres días después de que Raúl regresó a casa tras su cirugía, se desmayó y fue la joven de 25 años quien lo llevó al hospital.

"Tú cuando te tomas las pastillas los dos, tres días te desmayas un domingo tempranito por la mañana. Mía estaba lista para irse una clase de pilates y estaba tarde y siente como un, o sea, un golpetazo, algo que cayó al piso y va para allá a ver y se encuentra a Raúl desmayado".

El Gordo reiteró en el programa la atención que su hija ha tenido con él durante todo el proceso por el que ha atravesado.

"De verdad que Mia se ha portado espectacular, espectacular, espectacular, espectacular".