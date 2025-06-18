Lili Estefan revela el misterio detrás de la ausencia de Raúl de Molina en El Gordo y La Flaca
Lili Estefan explicó por qué Raúl de Molina no ha estado en El Gordo y La Flaca. Esto pasó.
La ausencia de Raúl de Molina en El Gordo y La Flaca había generado gran preocupación entre el público. Tras dos semanas fuera de pantalla, Lili Estefan finalmente abordó el tema, explicando la razón y anunciando su esperado regreso.
Raúl de Molina se sometió a cirugía
Según explicó Estefan, Raúl de Molina se sometió a un "procedimiento" o "cirugía". Aseguró a los televidentes que "el gordo está perfecto, está bien" y que incluso ella estuvo con él "antier". Aunque la cirugía en sí no fue "grave", Lili Estefan enfatizó que el proceso de tomar la decisión para realizarla sí fue "grave" o "difícil".
La expectación por el retorno de Raúl ha crecido, y Lili confirmó que el conductor estará de regreso este próximo lunes. Se espera que sea él mismo quien "de su propia boca" y "con el propio estilo que él solo sabe hacerlo", les cuente a todos los detalles sobre "todo lo que ha hecho, todo lo que ha pasado".
De manera divertida, se sugirió que el procedimiento podría incluso llevarlo a lucir "más bello que nunca", bromeando sobre la posibilidad de que se haya "quitado la papada".
Lili Estefan también compartió detalles sobre la recuperación de Raúl, enfatizando la importancia de seguir las indicaciones y cuidarse. Le aconsejó no salir a caminar con el calor y hacerlo "dentro del edificio" para evitar la desesperación y el aburrimiento que a menudo acompañan el postoperatorio en casa. Añadió que lo vio "tranquilito" comiendo y viendo un programa "aburridísimo", confirmando que se encuentra en un proceso de recuperación.