Lili Estefan revela el misterio detrás de la ausencia de Raúl de Molina en El Gordo y La Flaca

Video Lili Estefan explica la ausencia de Raúl de Molina en El Gordo y La Flaca

La ausencia de Raúl de Molina en El Gordo y La Flaca había generado gran preocupación entre el público. Tras dos semanas fuera de pantalla, Lili Estefan finalmente abordó el tema, explicando la razón y anunciando su esperado regreso.

Raúl de Molina se sometió a cirugía

Según explicó Estefan, Raúl de Molina se sometió a un "procedimiento" o "cirugía". Aseguró a los televidentes que "el gordo está perfecto, está bien" y que incluso ella estuvo con él "antier". Aunque la cirugía en sí no fue "grave", Lili Estefan enfatizó que el proceso de tomar la decisión para realizarla sí fue "grave" o "difícil".

La expectación por el retorno de Raúl ha crecido, y Lili confirmó que el conductor estará de regreso este próximo lunes. Se espera que sea él mismo quien "de su propia boca" y "con el propio estilo que él solo sabe hacerlo", les cuente a todos los detalles sobre "todo lo que ha hecho, todo lo que ha pasado".

De manera divertida, se sugirió que el procedimiento podría incluso llevarlo a lucir "más bello que nunca", bromeando sobre la posibilidad de que se haya "quitado la papada".