Raúl de Molina más delgado que nunca: El Gordo reaparece tras cirugía, ¿por qué se la hizo?
Raúl de Molina reapareció este 14 de julio en El Gordo y La Flaca luego de someterse a una cirugía en la que le fue eliminada grasa abdominal. A su regreso, el presentador de televisión reveló la razón de su operación.
Raúl de Molina reapareció con 15 libras menos luego de someterse a una cirugía de barriga. Este lunes 14 de julio el presentador regresó a El Gordo y La Flaca, donde presumió su notable adelgazamiento abdominal.
Durante los primeros minutos del show, el comunicador se dijo feliz de estar nuevamente “en casa” y al lado de sus compañeros, entre ellos, Lili Estefan, a quienes les mostró que la parte baja de su abdomen había casi desaparecido.
“Llevo unas seis semanas afuera después de que me operé la barriga… A mí me quitaron 15.4 libras de aquí nada más”, dijo mientras señalaba su vientre.
¿Por qué se operó El Gordo?
Raúl de Molina especificó que, a pesar de que se encontraba “saludable” y que todo “le salía bien”, la parte baja del abdomen le molestaba mucho al “caminar” y hasta para “ir al baño”.
“Mucha gente está diciendo: ‘No, que te pusiste flaco’, pero yo no estoy flaco, la barriga esta me caía y me molestaba. Desde que empezó El Gordo y La Flaca yo perdí 110 libras, por eso es que me tenía que operar (…) Me tenía que quitar la barriga, me molestaba”, declaró e hizo énfasis que el fin de su cirugía nunca fue por estética sino la salud.
“Yo me hice esto no porque quiero ser flaco, porque no voy a ser flaco. Yo pesaba cuando me sometí a la operación por mucho que había bajado de peso, había aumentado como 7 libras. Estaba en 274 libras. Me quitaron 15.4 libras de encima, debo de tener 250 ahora porque me imagino que estando en mi casa sin hacer nada tuvo que haber aumentado algo”, subrayó.
Las complicaciones de salud
Según contó el mismo Gordo de Molina, su cirugía fue todo un éxito, a tal punto de que se encontraba caminado un día después. Sin embargo, detalló que en el octavo día sufrió una complicación que lo llevó nuevamente al hospital.
“Yo caminaba dentro de mi edificio una milla diariamente (…) quizá caminé demasiado, pero en el octavo día, a mí me empieza un dolor en el pie izquierdo. Tenía un dolor horrible (…) me mandaron unas pastillas antiinflamatorias (…) y esas pastillas me ocasionaron, quizá, el problema que tengo ahora (…) se formó en la herida un hematoma que quizá era pequeño y gracias a las pastillas se puso peor”, declaró y aseguró que si no hubiera sido por su hija Mía de Molina tal vez no estaría ahí.
“Fue la que me salvó a mí el día que me desmayé. De verdad que Mía se ha portado espectacular (…) Me lleva al hospital, me tienen que abrir la herida otra vez (…) pero no quiero recordar todo eso porque estoy feliz, aquí de vuelta”, sentenció.