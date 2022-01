¿Abandonará la conducción? Raúl Araiza dará un show de ‘stand up’

Poco se sabe en torno a la vida personal de Raúl Araiza, ya que el presentador ha manejado un cierto perfil lejos de las cámaras, a pesar de estar en el medio del espectáculo, algunos aspectos privados han salido a la luz como su divorcio, y los episodios que ha atravesado.

El hijo de la actriz Norma Herrera decidió revelar un secreto que tenía muy bien guardado, el de su vida personal, por lo que planea contar algunas intimidades de una manera muy peculiar.

El también actor buscará incursionar en otros ámbitos profesionales del entretenimiento, hará su debut en ’stand up’, para lo cual ya está recibiendo entrenamiento y clases para contar detalles poco conocidos.

Raúl Araiza manifestó en entrevista con ’De primera mano’, que tenía esta idea en mente durante años atrás, por lo que este 2022 será cuando su proyecto salga a la escena pública a fin de mostrar una faceta diferente.

Para realizar su show de ‘stand up’, Ariza buscó ayuda del director Salvador Garcini y así elaborar la producción.

“Ha pasado mucho tiempo desde que quería hacer un monólogo, ahora se llama levantarse, pero es un monólogo armado y proyectado como tal. Me gustaría que fuera dirigida por el Maestro Garcini”.

“Hablé con él sobre eso, es un gran maestro, y es un poco, no tanto en mi vida, lo que puede ser aburrido, sino todos los procesos por los que he pasado desde (yo era) padre, te casas, solteras, te divorcias, vuelves a encontrar el amor, todo, exceso, sales, vuelves, Puede estar de muy mal humor y eso es algo que me encantaría hacer ”.

Otro proyecto que tiene en mente, es una serie de comedia en la que participará junto a su familia, producción que incluso filmó una versión de prueba. El presentador manifestó que esta producción ha durado muchos años en el horno, pero que en última estancia, este 2022 luchará para que salga al aire. En el programa se aventura junto a su madre y hermano, Armando Araiza. Con Norma Herrera y hermano, el actor se convertiá en también director.

“Voy a hacer una serie nuestra con mi mamá y mi hermano, se llama El dobleHicimos el piloto con varios actores, amigos, fue increíble. Es una historia que mi papá me contó hace años, pero la juntamos, cristalizamos, estaba escrito, fue nombrado piloto del bar de comedia y lo vamos a hacer nuevamente en febrero para arreglar las cosas para él. Ahí está mi madre, nosotros, sus dos hijos y también muchos amigos comediantes, no hay comediantes pero es una tragicomedia”.