Hija de Raúl Araiza se defiende de los que dicen que abra su OnlyFans porque posa en poca ropa

Camila, hija de Raúl Araiza, respondió contundentemente a todas aquellas personas que le han pedido que abra una cuenta en OnlyFans, ya que suele posar en poca ropa para sus fotografías.

La ‘influencer’, de 27 años, recurrió a sus historias de Instagram para publicar una imagen en la que se puede ver su espalda al desnudo y sobre ella escribió su mensaje.

“Ya van varios chistes locales, y seguro otros más que ni siquiera he escuchado, de: ‘Güey, ya hazte un OnlyFans, lo estás regalando gratis literal’”, relató este 23 de enero.

¿Hija de Raúl Araiza abrirá OnlyFans?

Aprovechando la oportunidad, Camila Araiza dejó claro que no piensa hacer caso a dicha sugerencia y explicó el motivo por el que suele tomarse ‘nudes’ y compartirlas en la plataforma digital.

“Y yo, pero ¿saben qué está más cabr…? My temple is for me to enjoy (Mi templo es para que yo lo disfrute)”, externó.

La artista puntualizó que apoya a quienes tienen su OnlyFans y “lo disfrutan”, argumentando que “cada quien tiene la libertad de experimentar su corporalidad como quiere”.

“Pero, para mí es expresión, es mi vehículo, my sacred vessel (mi vasija sagrada) y mi relación con él es directamente mía”, indicó.

Camila Araiza se defiende de quienes la "sexualizan"

La primogénita del ‘Negro’ Araiza continuó con su misiva reaccionando ante el hecho de que por sus retratos la sexualicen.

“Pues sí: si algunos pueden apreciarlo como el arte que es, está increíble, es porque tienen esa relación con ellos mismos, al igual que yo”, apuntó.

“Y si alguien me sexualiza es porque también se sexualizan a ellos mismos y eso está fuera de mi control”, sentenció tajantemente.

Camila Araiza inclusive hizo una reflexión: “El cómo reaccionamos a los demás y cómo los percibimos no es nada más que un espejo de nuestra relación interior”.

“Así que sí, claramente el desnudo para mí no es nada más que lo natural e imperfecto, como la naturaleza misma. No, no me prende, me prende el arte y expresión de cada persona”, finalizó.

Camila Araiza se pronunció tras sugerencias de que abra su OnlyFans. Imagen Camila Araiza/Instagram

Hija de Raúl Araiza muestra su figura

Además de ese texto, la joven modelo subió a la red social una serie de postales en las que luce un ‘body’ negro, que deja al descubierto sus piernas.

Ella se dejó capturar por la lente de la cámara en diversas posturas.

Camila Araiza posó así y su papá, Raúl Araiza, reaccionó. Imagen Camila Araiza/Instagram