Wendy Guevara besa en la boca a conductor de Hoy: así reacciona en vivo

Video Wendy Guevara no quería ir al concierto de Madonna: no entiende sus canciones

Este 15 de mayo, Wendy Guevara fue invitada al programa Hoy y junto a Andrea Legarreta, Tania Rincón, Paul Stanley, Arath de la Torre y Andrea Escalona presentó varias secciones y participó en dinámicas de la emisión.

Sin embargo, el momento que más miradas atrajo fue cuando en la recta final del programa, ‘La Perdida’ se puso cariñosa con uno de los presentadores y le dio un beso en la boca.

¿A quién besó en la boca Wendy Guevara?

Andrea Legarreta despidió el programa y agradeció la presencia de la ganadora de La Casa de los Famosos México, señalando que siempre es bien recibida por la producción.

Al cabo de unos minutos, la conductora bromeó con la influencer y entre risas hacerle una divertida petición.

“¿Que si te despides del Negro? Despídanse”, se escucha decir a la conductora, sin imaginar que Wendy Guevara le tomaría la palabra y se acercaría a Raúl Araiza para darle un beso en la boca.

“Los amo, los amo… Claro, Negro me van a marcar”, dijo Wendy Guevara segundo antes de besar al actor, hecho que desató las reacciones del resto de los presentadores de Hoy, quienes gritaron, aplaudieron y comenzaron a reír.

Raúl Araiza tomó con gracia el beso robado y con una sonrisa bromeó al respecto, señalando que le pediría su teléfono.

“Pero, ¿qué te va a decir?... Ahorita nos damos los teléfonos, tiene buena boca”, dijo Araiza.

Así fue el beso de Wendy Guevara y Raúl Araiza Imagen Hoy

¿A Wendy Guevara le gustaron los besos de Julián Gil?

No es la primera vez que Wendy Guevara besa a algún famoso. Durante su paso por La Casa de los Famosos México, la originaria de León, Guanajuato, le mostró su cariño a Nicola Porcella y tras el reality show se besó con Julián Gil.

Los besos entre la influencer y el actor forman parte de la telenovela ‘Un amor viejo en París’, la cual se transmitirá en julio próximo por TUDN.

Ante la euforia provocada, Julián Gil y Wendy Guevara hablaron al respecto en el programa Hoy a principios de mayo, donde el conductor le preguntó: “¿Qué fue lo que más te gustó de grabar la novela?”.

En un inicio, 'La Perdida' aseguró que lo que más le gustó fue “ver a muchos franceses por ahí caminar, muy bonitos”; sin embargo, al cabo de unos minutos y el novio de Valeria Marín la desmintió y comentó: “A mí no me habías dicho eso, a mí me dijiste que los besos”.