Raúl Araiza confirma relación: ella es Melba, su nueva novia

Raúl Araiza nuevamente dejó la soltería. Luego de dar pistas sobre un posible romance con una mujer ajena al mundo del espectáculo, el presentador confirmó su relación con Melba, su nueva novia.

El actor reveló en entrevista con TVNotas que luego de dos meses y medio logró que Melba lo aceptara como su novio. Incluso, aseguró que se encuentra “muy enamorado”.

“Creo que por fin encontré a la persona adecuada que yo quería, a una cómplice que esté en las mismas circunstancias de vida que yo… Quisiera mantener mi vida en privado, pero siendo una figura pública es algo muy complicado”, expresó a la publicación el 20 de julio.

“Hay gran coincidencia en todo. Nuestras vidas son igualitas . Estoy muy enamorado de Mel y ya me dijo que sí. Me da mucha ilusión eso y hay que echarle ganas para que esto funcione…”, agregó.

Raúl Araiza expresó que comenzar una relación con Melba no fue nada sencillo. Sin embargo, se dijo contento por la manera en que se ha dado su noviazgo.

“Ahora cuesta mucho que las chavas te digan que sí… Pero después de dos meses y medio ella me lo exigió porque está educada a lo tradicional. Le pedí que fuera mi novia. Se lo merece y vale la pena hacerlo”, explicó el presentador de Hoy.

¿Quién es Melba, la nueva novia de Raúl Araiza?

A finales de junio, Raúl Araiza fue captado por primera vez con Melba, quien según reportes de TVNotas, es una mujer que “se dedica a las ventas”.

Melba es la nueva novia de Raúl Araiza. Imagen Raúl Araiza / Instagram



Aunque aquella ocasión el intérprete de 59 años aseguró a la revista que se estaban conociendo, destapó que Palmira, una amiga de Paul Stanley, los presentó. Asimismo, señaló que su hija Roberta ya la conocía.

“Se llevan padrísimo, increíble. Estoy muy feliz. Es un momento muy estable mío”, dijo, mientras que Melba confesó qué fue lo que le llamó la atención del presentador.

“Es un hombre maduro, inteligente, trabajador, emocionalmente súper trabajado. Me encanta. Me trata como reina y es guapísimo”.

El 3 de julio, Raúl Araiza dio pistas de haber comenzado una relación con Melba luego de compartir su primera fotografía juntos en Instagram.