Raúl Araiza le habría pedido a su hija que se fuera de su departamento: esta sería la razón

Video Raúl Araiza apoya que su hija y su novia quiera embarazarse: respeta sus decisiones

Raúl Araiza le habría pedido a su hija Camila que se fuera del departamento que compartían desde hace meses.

Según la periodista Pati Chapoy, fue el mismo presentador de Hoy quien le contó que se encontraba viviendo solo, ya que su hija mayor había dejado el hogar que compartían.

“De repente se para a mi lado una camioneta blanca, bajan el cristal, volteo y (era) Raúl Araiza. Guapísimo, listo con su maleta porque ya se iba para Televisa”, contó en ‘Ventaneando’ el 18 de septiembre.

“Estuvimos platicando y me dijo que de plano le dijo a su hija Camila: ‘ya te me vas a vivir fuera, tu solita. Ya haz tu vida. Yo sigo aquí de soltero’ en un departamento que tiene”, agregó.

La periodista no dio más detalles sobre los términos en los que Raúl Araiza habría terminado con su hija mayor. Sin embargo, especificó que mantiene una excelente relación con su exesposa Fernanda Rodríguez.

¿Quiénes son las hijas de Raúl Araiza?

Fruto de su matrimonio con Fernanda Rodríguez, de quien se separó en 2019 luego de 24 años juntos, nacieron sus dos hijas: Camila y Roberta.

El conductor siempre ha presumido la excelente relación que mantiene con las dos jóvenes, quienes en más de una ocasión han sido sus cómplices, pero también sus consejeras.

Prueba de ello fueron las declaraciones que Camila realizó a finales de 2024 durante la transmisión del programa ‘Miembros al Aire’, de la cadena Unicable, donde le hizo saber al presentador que debería aprender “a estar solo”.

“Me gustaría que no te encular*s tanto, como que normal, es la verdad güey, o sea, aprender a estar solo, güey, un poco... papá, que aprendieras a estar solo un poco güey”, le dijo en referencia a sus fallidas relaciones amorosas después de su divorcio.