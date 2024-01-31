Raúl Araiza termina de emergencia en el hospital: esto fue lo que le pasó

Video Raúl Araiza y su polémico divorcio: ¿es verdad que le fue infiel por 12 años a su esposa?

Raúl Araiza terminó en el hospital en México el pasado fin de semana luego de presentar problemas de salud.

Fue el propio presentador de Hoy quien confirmó la noticia y explicó lo sucedido.

¿Qué le pasó a Raúl Araiza?

El también actor de 59 años forma parte de la dinámica 'Reto 21' que se echó a andar en Hoy con varias celebridades quienes buscan bajar de peso a través de actividad física y buena alimentación guiada por expertos.

Araiza tuvo problemas cuando intentó hacer una de las rutinas de ejercicio que le puso uno de los entrenadores para poder quemar grasa y ganar más resistencia.

"Claro que tiene que ver que dejé el ejercicio, no hay fuerza", explicó en la emisión de Hoy este martes 30 de enero.

"En las planchas se creó una bursitis", contó sobre la lesión que tuvo en uno de sus codos, "entonces se me hizo una bola".

Raúl Araiza experimentó fuertes dolores: "No aguantaba tocarme", contó, "entonces me fui al doctor".

Durante el show, el presentador mostró imágenes tomadas con su celular del momento en que se vio obligado a acudir a un hospital de la Ciudad de México ante los dolores que estaba experimentando.

"Me dijeron que qué bueno que vine (al hospital) y que sí (el codo) lo tenía muy inflamado, lo vieron y es una bursitis".

"Ni modo, lo tenía muy hinchado, me sacaron lo que tenía adentro. Nunca me había dolido", aseguró, "sí me dolió muchísimo".

De acuerdo con la reconocida Mayo Clinic, la bursistis " es un trastorno doloroso que afecta las pequeñas bolsas rellenas de líquido (bolsas sinoviales) que proporcionan amortiguación a los huesos, tendones y músculos alrededor de las articulaciones" y el dolor ocurre "cuando estas bolsas se inflaman".

Los médicos le recetaron "antibiótico". Si la lesión no responde, el presentador dijo que fue advertido sobre un posible internamiento en el hospital para tratar la afección.

" Ya aguanto tocarme y esto es por falta de fuerza, para eso estamos en el Reto, ¿no?", dijo de regreso al foro.