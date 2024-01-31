Salud

Raúl Araiza termina de emergencia en el hospital: esto fue lo que le pasó

Raúl Araiza fue a parar al hospital el pasado fin de semana sufriendo fuertes dolores. El presentador de Hoy explicó cuál es su estado de salud.

11393472_10153444376765159_6314680529525825941_o.jpg
Por:
Sergio Humberto Navarro .
Video Raúl Araiza y su polémico divorcio: ¿es verdad que le fue infiel por 12 años a su esposa?

Raúl Araiza terminó en el hospital en México el pasado fin de semana luego de presentar problemas de salud.

Fue el propio presentador de Hoy quien confirmó la noticia y explicó lo sucedido.

PUBLICIDAD

¿Qué le pasó a Raúl Araiza?

El también actor de 59 años forma parte de la dinámica 'Reto 21' que se echó a andar en Hoy con varias celebridades quienes buscan bajar de peso a través de actividad física y buena alimentación guiada por expertos.

Araiza tuvo problemas cuando intentó hacer una de las rutinas de ejercicio que le puso uno de los entrenadores para poder quemar grasa y ganar más resistencia.

Más sobre Raúl Araiza

Raúl Araiza confiesa que contrajo una enfermedad de transmisión sexual: esto fue lo que le pasó
2 mins

Raúl Araiza confiesa que contrajo una enfermedad de transmisión sexual: esto fue lo que le pasó

Univision Famosos
Hija de Raúl Araiza se rapa: esta es la poderosa razón por la que se deshizo de su cabello
16 fotos

Hija de Raúl Araiza se rapa: esta es la poderosa razón por la que se deshizo de su cabello

Univision Famosos
Novia de Camila Araiza, hija de Raúl Araiza, inicia tratamiento contra la alopecia: “A ver qué pasa”
15 fotos

Novia de Camila Araiza, hija de Raúl Araiza, inicia tratamiento contra la alopecia: “A ver qué pasa”

Univision Famosos
Raúl Araiza revela que lleva tatuado un fuerte recordatorio sobre sus adicciones: esto dice el diseño
3 mins

Raúl Araiza revela que lleva tatuado un fuerte recordatorio sobre sus adicciones: esto dice el diseño

Univision Famosos
Raúl Araiza confirma que regresará voluntariamente a centro de rehabilitación
2 mins

Raúl Araiza confirma que regresará voluntariamente a centro de rehabilitación

Univision Famosos
Raúl Araiza aparece al lado de su hija Camila y su novia para dedicarles cariñoso mensaje
15 fotos

Raúl Araiza aparece al lado de su hija Camila y su novia para dedicarles cariñoso mensaje

Univision Famosos
Hija de Raúl Araiza dice que declararse parte de la comunidad LGBT+ “le salvó la vida”
4 mins

Hija de Raúl Araiza dice que declararse parte de la comunidad LGBT+ “le salvó la vida”

Univision Famosos
Raúl Araiza culpa al "abandono de su padre" de su "vacío" y adicciones
3 mins

Raúl Araiza culpa al "abandono de su padre" de su "vacío" y adicciones

Univision Famosos
Hija de Raúl Araiza confiesa haber sido “superhomofóbica” consigo misma en el pasado
3 mins

Hija de Raúl Araiza confiesa haber sido “superhomofóbica” consigo misma en el pasado

Univision Famosos
Raúl Araiza pide a su hija que "cuide mucho" a su novia porque "sí vale la pena, no como sus ex"
4 mins

Raúl Araiza pide a su hija que "cuide mucho" a su novia porque "sí vale la pena, no como sus ex"

Univision Famosos

"Claro que tiene que ver que dejé el ejercicio, no hay fuerza", explicó en la emisión de Hoy este martes 30 de enero.

"En las planchas se creó una bursitis", contó sobre la lesión que tuvo en uno de sus codos, "entonces se me hizo una bola".

Raúl Araiza experimentó fuertes dolores: "No aguantaba tocarme", contó, "entonces me fui al doctor".

Raúl Araiza fue a parar al hospital ante los fuertes dolores que presentó.
Raúl Araiza fue a parar al hospital ante los fuertes dolores que presentó.
Imagen Hoy


Durante el show, el presentador mostró imágenes tomadas con su celular del momento en que se vio obligado a acudir a un hospital de la Ciudad de México ante los dolores que estaba experimentando.

"Me dijeron que qué bueno que vine (al hospital) y que sí (el codo) lo tenía muy inflamado, lo vieron y es una bursitis".

"Ni modo, lo tenía muy hinchado, me sacaron lo que tenía adentro. Nunca me había dolido", aseguró, "sí me dolió muchísimo".

El diagnóstico de Raúl Araiza es "bursitis" en el codo.
El diagnóstico de Raúl Araiza es "bursitis" en el codo.
Imagen Hoy


De acuerdo con la reconocida Mayo Clinic, la bursistis " es un trastorno doloroso que afecta las pequeñas bolsas rellenas de líquido (bolsas sinoviales) que proporcionan amortiguación a los huesos, tendones y músculos alrededor de las articulaciones" y el dolor ocurre "cuando estas bolsas se inflaman".

PUBLICIDAD

Los médicos le recetaron "antibiótico". Si la lesión no responde, el presentador dijo que fue advertido sobre un posible internamiento en el hospital para tratar la afección.

" Ya aguanto tocarme y esto es por falta de fuerza, para eso estamos en el Reto, ¿no?", dijo de regreso al foro.

Raúl Araiza confirmó que continuará con la dinámica del show aunque tratará de no "comprometer" la lesión para evitar alguna recaída.

Relacionados:
SaludHospitalHoyFamososCelebridadesRaúl AraizaTelenovelasNovelas

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Instintos
Laura Bozzo
Consuelo
Gratis
LALOLA
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD