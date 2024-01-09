Raúl Araiza rompe el silencio: destapa verdad sobre Anette Cuburu y le manda mensaje

Video "No seas mentirosa": el grito de Raúl Araíza al escuchar a Galilea Montijo jactarse de lo bien que algo le quedó

Anette Cuburu recordó, en los últimos días, su paso por el programa Hoy, del que formó parte de 2008 a 2010.

Durante ese tiempo, la conductora enfrentó un fuerte rumor, y es que la relacionaron sentimentalmente con su compañero de emisión, Raúl Araiza, quien ahora rompió el silencio ante el renacer de las especulaciones.

¿Raúl Araiza tuvo romance con Anette Cuburu?

En entrevista con Edén Dorantes y Alan Morales este 8 de enero, el presentador se refirió sin tapujos a los rumores que señalan que tuvo una relación amorosa con su excompañera de producción.

“¿No hubo relación con Anette Cuburu?”, cuestionó un reportero, hecho a lo que Raúl Araiza respondió tajante y negó cualquier romance.

“ Nunca ha habido nada qué aclarar… No, no (hubo relación). Ella siempre ha sido una mujer muy guapa, una mujer con clase, entera y obviamente no ha habido nada”, sentenció.

El también actor, de 59 años, destacó que no entiende por qué resurgieron esos chismes, cuando ya pasó tanto tiempo.

Señaló que él estuvo de vacaciones y se enteró sobre las nuevas especulaciones a su regreso a México.

“Yo estuve en Tampa y luego me fui a un pueblito, entonces realmente yo estuve muy desconectado, me enteré aquí. Yo no tengo mucho qué decir… con Anette me llevé increíble y tuvimos un equipo muy exitoso… No hay nada qué platicar, no hay nada raro ni nada, ya es muy viejo todo, yo dije ‘¿de qué hablan?’”, comentó.

Raúl Araiza manda mensaje a Anette Cuburu

Pese al revuelo que causó el supuesto romance que tuvo con su excompañera de Hoy, Raúl Araiza dejó claro que no tuvo ningún noviazgo con Anette Cuburu e, incluso, le envió un peculiar mensaje.

“Anette la quiero mucho, es una tipaza y es una dama… Son de estas historias que ya son muy viejas y se vuelven a retomar, pasan y es parte del espectáculo… Yo le mando un beso y un saludo muy grande”, expresó.