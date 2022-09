El hijo mayor de Jude Law heredó su galanura y pasión por la actuación: él es Raff Law

En 1996, un año después de casarse con la actriz Sadie Frost, a quien conoció en el set de ‘Shopping’, Jude Law debutó en la paternidad con el nacimiento de Rafferty. Te contamos más de su primogénito que es parte de los hijos de famosos que salieron igual de guapos que sus padres.

Rafferty ‘Raff’ Law: el hijo mayor de Jude Law que está siguiendo sus pasos



El primer hijo del actor de Dumbledore en la saga de 'Fantastic Beasts' es hermano mayor de Iris y Rudy, fruto del matrimonio de seis años de Jude y Sadie.

Rafferty también es medio hermano de Sophia (hija de Samantha Burke), Ada (hija de Catherine Harding) y del bebé que su padre tuvo con su actual esposa Phillipa Coan en septiembre de 2020, cuyo nombre aún no se ha revelado.



Desde pequeño Raff Law, como es popularmente conocido, ha estado en contacto con las cámaras debido a los paparazzis que capturaron varios momentos de su infancia junto a sus padres.



Sin embargo, una vez que inició su etapa adolescente, el primogénito del actor de ‘El descanso’ (la cual puedes disfrutar en ViX+, el servicio de streaming premium de ViX) encontró frente a las cámaras su primera faceta profesional.

Desde inicios de la década del 2010, Raff inició su carrera como modelo y a medida que han pasado los años su presencia en varios desfiles de exclusivas firmas como Dolce & Gabbana ha ido en aumento.

En 2021, debutó en la pantalla grande con su primer protagónico en ‘Twist’, película en donde compartió créditos con Lena Headey (Cersei en ‘Game of Thrones’), la cantante y actriz Rita Ora y el dos veces ganador del Oscar, Michael Cane.



Con 25 años, en octubre de 2022 cumplirá 26, el actor y modelo comparte un gran parecido a Jude Law cuando era joven.



En este sentido, en varias de sus posts en Instagram, sus seguidores suelen destacar lo mucho que se parece a su papá.

“Copia de su padre”; “De tal palo tal astilla”; “Hermoso como tu papá”; “Parece Jude Law de joven”; “Como mirar a tu papá”; “Pensé que este era tu papá”, se lee en los comentarios de varios de sus posts.

Además, Raff tampoco puede negar su parentesco con su papá ahora que el actor ya tiene 49 años.

Por ejemplo, en 2022, padre e hijo fueron rostro de dos colecciones de la exclusiva firma de trajes a la medida Brioni, experiencia que permitió que compartieran encuadre en varias fotos en las que sorprenden con lo mucho que se parecen.



Actualmente, Raff está enfocado principalmente en su carrera como actor, según reveló en entrevista para Wonderland, en enero de 2022.

“En el pasado, asumí demasiado y no pude dar el 100% en una sola cosa. Pero en los últimos años, he llegado a la decisión de que sé lo que quiero.

Tengo el gusanillo de la actuación y he aprendido a través de todo este proceso cuánto me encanta aprender nuevos conjuntos de habilidades. Me ha dado el hambre de querer salir y aprender más”.

Entre sus proyectos más recientes destaca la miniserie de Apple TV ‘Masters of the Air’. En esta producción, Law dio vida al Sgt. Ken Lemmons y compartió pantalla con reconocidos actores como Austin Butler (‘Elvis’), Barry Keoghan (‘Eternals’) y Callum Turner (‘Fantastic Beasts’).

Hace unos años, Raff también incursionó en la escena de la música con su banda Outer Stellar Overdrive. A inicios del 2022, en su entrevista con Wonderland, reveló que no tenía realmente un plan definido sobre su futuro como cantante.

“Escribimos y grabamos mucha música el año pasado, estamos tratando de descubrir cómo queremos lanzarla… estoy tratando de no apresurar nada”.