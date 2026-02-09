Muertes de 'influencers'

Quitan la vida a ‘El Chabelo’: el ‘influencer’ se encontraba al interior de un establecimiento

El creador de contenido fue atacado mientras se encontraba en un local de tatuajes. Tenía apenas 28 años.

Univision picture
Por:Univision
add
Síguenos en Google
Video Muerte de la ‘infuencer’ Dulce Enríquez es reclasificada y ahora se investigará como homicidio culposo

El ‘influencer’ mexicano Juan Diego Maldonado Grijalva, popularmente conocido como ‘El Chabelo’, fue asesinado. Tenía 28 años.

De acuerdo con Milenio, el creador de contenido perdió la vida el pasado jueves 5 de febrero en Huixtla, Chiapas (México).

PUBLICIDAD

¿Qué le sucedió al ‘El Chabelo’?

Según el medio, ‘El Chabelo’ se encontraba al interior de un establecimiento de tatuajes, ubicada en la ya mencionada ciudad, en el barrio Esquipulas.

Más sobre Muertes de 'influencers'

Hallan sin vida a 'tiktoker' de 25 años en un bosque: lo que se sabe
1 mins

Hallan sin vida a 'tiktoker' de 25 años en un bosque: lo que se sabe

Univision Famosos
Muerte de la ‘infuencer’ Dulce Enríquez es reclasificada y ahora se investigará como homicidio culposo
1:00

Muerte de la ‘infuencer’ Dulce Enríquez es reclasificada y ahora se investigará como homicidio culposo

Univision Famosos
Muere ‘influencer’ tras luchar contra raro tipo de cáncer: tenía 29 años
2 mins

Muere ‘influencer’ tras luchar contra raro tipo de cáncer: tenía 29 años

Univision Famosos
Joven ‘influencer’ muere tras batalla contra el cáncer y a un año de recibir a su hijo en brazos
0:53

Joven ‘influencer’ muere tras batalla contra el cáncer y a un año de recibir a su hijo en brazos

Univision Famosos
Muere ‘influencer’ a los 19 años: hace un año se convirtió en mamá pese a estar en cuidados paliativos
3 mins

Muere ‘influencer’ a los 19 años: hace un año se convirtió en mamá pese a estar en cuidados paliativos

Univision Famosos
Muere famosa presentadora de programa de cocina a los 49 años a causa de difícil enfermedad
1:09

Muere famosa presentadora de programa de cocina a los 49 años a causa de difícil enfermedad

Univision Famosos
Muere ‘influencer’ a los 38 años tras someterse a cirugía estética: deja una hija pequeña
1:00

Muere ‘influencer’ a los 38 años tras someterse a cirugía estética: deja una hija pequeña

Univision Famosos
‘Influencer’ pierde la vida en plena transmisión en vivo por peligroso reto: esto pasó
1 mins

‘Influencer’ pierde la vida en plena transmisión en vivo por peligroso reto: esto pasó

Univision Famosos
‘Influencer’ católico anuncia la muerte de su hijo de 5 años tras contraer extraña gripe
2 mins

‘Influencer’ católico anuncia la muerte de su hijo de 5 años tras contraer extraña gripe

Univision Famosos
Muertes trágicas de famosos en 2025: sus fallecimientos conmocionaron al mundo del entretenimiento
2 mins

Muertes trágicas de famosos en 2025: sus fallecimientos conmocionaron al mundo del entretenimiento

Univision Famosos

Dos hombres ingresaron al local y preguntaron por un servicio de tatuaje. Momentos después, “abrieron fuego” contra Juan Diego Maldonado Grijalva.

El ‘tiktoker’ “recibió al menos ocho impactos de bala, mientras que dos mujeres más resultaron heridas de gravedad, por lo que fueron trasladadas a un hospital público”.

De acuerdo con Radio Fórmula, al también comediante le dio un disparo “en el abdomen y otros dos en la cabeza”. “Murió en el momento” dentro del lugar.

Las autoridades fueron alertadas del ataque por el sonido de las detonaciones y llegaron a los pocos minutos, pero ya no pudieron hacer nada por él, destaca el portal.

¿Quién era ‘El Chabelo’?

Juan Diego Maldonado Grijalva comenzó a hacer contenido principalmente en TikTok, donde subía videos desde la cuenta del negocio de ‘tattos’.

Todos sus clips eran de parodia o comedia. “Le gustaba conectar con su comunidad” por medio de ‘lives’, señaló el sitio web.

Su cuerpo fue velado en su domicilio y el sábado 7 de febrero fue sepultado en el panteón municipal de Huixtla.

Hasta el momento no hay personas detenidas por el crimen en contra de ‘El Chabelo’.

Relacionados:
Muertes de 'influencers'FamososPLN 26

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Mochaorejas
Gratis
¿Quieres ser mi hijo?
Tráiler: Bodas S.A.
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX