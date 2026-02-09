Muertes de 'influencers' Quitan la vida a ‘El Chabelo’: el ‘influencer’ se encontraba al interior de un establecimiento El creador de contenido fue atacado mientras se encontraba en un local de tatuajes. Tenía apenas 28 años.



El ‘influencer’ mexicano Juan Diego Maldonado Grijalva, popularmente conocido como ‘El Chabelo’, fue asesinado. Tenía 28 años.

De acuerdo con Milenio, el creador de contenido perdió la vida el pasado jueves 5 de febrero en Huixtla, Chiapas (México).

¿Qué le sucedió al ‘El Chabelo’?

Según el medio, ‘El Chabelo’ se encontraba al interior de un establecimiento de tatuajes, ubicada en la ya mencionada ciudad, en el barrio Esquipulas.

Dos hombres ingresaron al local y preguntaron por un servicio de tatuaje. Momentos después, “abrieron fuego” contra Juan Diego Maldonado Grijalva.

El ‘tiktoker’ “recibió al menos ocho impactos de bala, mientras que dos mujeres más resultaron heridas de gravedad, por lo que fueron trasladadas a un hospital público”.

De acuerdo con Radio Fórmula, al también comediante le dio un disparo “en el abdomen y otros dos en la cabeza”. “Murió en el momento” dentro del lugar.

Las autoridades fueron alertadas del ataque por el sonido de las detonaciones y llegaron a los pocos minutos, pero ya no pudieron hacer nada por él, destaca el portal.

¿Quién era ‘El Chabelo’?

Juan Diego Maldonado Grijalva comenzó a hacer contenido principalmente en TikTok, donde subía videos desde la cuenta del negocio de ‘tattos’.

Todos sus clips eran de parodia o comedia. “Le gustaba conectar con su comunidad” por medio de ‘lives’, señaló el sitio web.

Su cuerpo fue velado en su domicilio y el sábado 7 de febrero fue sepultado en el panteón municipal de Huixtla.