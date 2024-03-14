Muertes de famosos

¿Quién fue 'La Gilbertona'? La influencer se dedicó a la prostitución antes de ser famosa

La influencer mexicana falleció este jueves a los 88 años tras días enferma de neumonía. 'La Gilbertona' vivió en Estados Unidos y tuvo un pasado como trabajadora sexual. Esta es su historia.

Univision picture
Univision
Video ‘La Gilbertona’ fue mujer de la vida galante antes de ser famosa

La influencer mexicana La Gilbertona, cuyo nombre real era Gilberto Salomón Vásquez, falleció este jueves 14 de marzo a los 88 años de edad. La noticia fue confirmada por su mánager, Pavel Moreno, quien mencionó que la artista llevaba varias semanas luchando contra una neumonía.

¿Quién fue La Gilbertona, famosa influencer mexicana?

La Gilbertona nació en Culiacán, Sinaloa, el 11 de enero de 1936. Se convirtió en un ícono de Internet gracias a su peculiar sentido del humor, su lenguaje directo y sin tapujos, y su autenticidad.

En sus videos, narraba detalles de su vida, incluyendo su pasado como trabajadora sexual y las dificultades que enfrentó por ser parte de la comunidad LGBT+.

La Gilbertona falleció este 14 de marzo a los 88 años.
Imagen La Gilbertona / Facebook

Según contó la influencer al youtuber Grusgi, conocido también como Doble G, s u trabajo en la prostitución siempre fue por gusto y no por necesidad.

“Trabajé en todos los burdeles del Norte… En todos, nada más que yo tenía una estrategia que era que yo no salía con nadie a dar la vuelta… Era a lo que me dedicaba y a lo que funcionó (…) Mi vida fue una vida culiadora porque eso es la vida. A mí siempre me gustó el dedo sin uña…”, declaró en 2022.

De la prostitución a la fama

Su fama comenzó en Facebook en 2014 con un video en el que cantaba la canción 'Te vas ángel mío' de Cornelio Reyna.

Su característico léxico y espontaneidad la catapultaron a la fama, acumulando millones de seguidores en diversas plataformas como YouTube (más de 600 mil), registrando poco más de 341 millones de reproducciones.

Fue así como La Gilbertona se convirtió en un referente para la comunidad LGBTQ+, ya que a través de sus videos comenzó a narrar detalles de su vida e inicios en la prostitución.

Asimismo, compartió algunas de las diversas dificultades que pasó en Sinaloa y el tiempo que vivió en Estados Unidos. En algunos videos, recordó que fue rechazada y señalada por ser parte de la comunidad.

Su muerte

La Gilbertona murió la mañana del 14 de marzo a los 88 años. Aunque la causa de su muerte no se ha dado a conocer, el mánager de la influencer declaró en Facebook que ella llevaba varios días enferma de neumonía y que falleció mientras dormía.

