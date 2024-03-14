Famosos

Muere 'La Gilbertona', famosa influencer mexicana, a los 88 años

La influencer mexicana, conocida por sus videos virales en TikTok, murió este 14 de marzo a los 88 años.

Univision picture
Por:Univision
Video El último video de 'La Gilbertona' horas antes de morir

'La Gilbertona' murió este jueves 14 de marzo a los 88 años, confirmó su representante Pavel Moreno en la página oficial del influencer en Facebook.

“Hoy 14 de marzo nos despedimos de Gilberto Salomon Vazquez "La Famosa Gilbertona", quien a los 88 años de edad deja de latir ese corazón que nos entretuvo tanto con sus ocurrencias y enojos, en paz descanse”, se lee.

PUBLICIDAD

Más sobre Famosos

Kate del Castillo da detalles de su relación con Edgar Bahena, quien es 10 años menor que ella
2 mins

Kate del Castillo da detalles de su relación con Edgar Bahena, quien es 10 años menor que ella

Univision Famosos
¿Emiliano Aguilar fue al concierto de Cazzu? El rapero despeja dudas
0:51

¿Emiliano Aguilar fue al concierto de Cazzu? El rapero despeja dudas

Univision Famosos
Ana Brenda se defiende tras acusaciones de excompañera de Corazón Indomable: dice que le gritó
2 mins

Ana Brenda se defiende tras acusaciones de excompañera de Corazón Indomable: dice que le gritó

Univision Famosos
Kiss reacciona a la muerte de Ace Frehley, el legendario ‘The Spaceman’: “Soldado del rock esencial”
1:07

Kiss reacciona a la muerte de Ace Frehley, el legendario ‘The Spaceman’: “Soldado del rock esencial”

Univision Famosos
Ángela Aguilar agradece el apoyo en complicada etapa de su vida: “Me da mucho miedo”
1:00

Ángela Aguilar agradece el apoyo en complicada etapa de su vida: “Me da mucho miedo”

Univision Famosos
Lupillo Rivera contrademanda a Belinda oficialmente: revela “finalidad” de su proceso legal contra ella
1 mins

Lupillo Rivera contrademanda a Belinda oficialmente: revela “finalidad” de su proceso legal contra ella

Univision Famosos
Novia de Liam Payne recuerda al cantante en su primer aniversario luctuoso: “Siempre odiaré las despedidas”
0:59

Novia de Liam Payne recuerda al cantante en su primer aniversario luctuoso: “Siempre odiaré las despedidas”

Univision Famosos
Muere Ace Frehley, guitarrista original de KISS, tras sufrir caída en su casa
2 mins

Muere Ace Frehley, guitarrista original de KISS, tras sufrir caída en su casa

Univision Famosos
Sabine Moussier se sincera sobre su lucha contra enfermedad incurable: “Hay cosas que no puedo hacer”
1 mins

Sabine Moussier se sincera sobre su lucha contra enfermedad incurable: “Hay cosas que no puedo hacer”

Univision Famosos
JLo reacciona por primera vez a afirmaciones de que su ex, Alex Rodríguez, le fue infiel
2 mins

JLo reacciona por primera vez a afirmaciones de que su ex, Alex Rodríguez, le fue infiel

Univision Famosos

Moreno informó que el deceso ocurrió esta mañana: "Plebes, Gilberto falleció hace más o menos una hora, ahora sí ya pueden decir que Gilberto falleció. Será velado en la funeraria Moreh de aquí de Culiacán, Sinaloa. Para que las personas estén enterados”, dijo en un video.

¿Quién era La Gilbertona?

La Gilbertona, cuyo nombre real era Gilberto Salomón Vázquez, fue una influyente creadora de contenido y un ícono dentro de la comunidad LGBT+ en México. Nació el 11 de enero de 1936 y falleció a la edad de 88 años.

Su presencia en las redes sociales se destacó por su humor peculiar y su forma única de expresarse. A nivel internacional, se le reconoció por su personalidad cómica y su manera de pensar. Aunque su salud se había deteriorado debido a diferentes problemas de salud, La Gilbertona seguía siendo una figura querida por sus seguidores.

En sus videos, compartía su día a día y dejaba huella con su autenticidad. Antes de su partida, el pasado 10 de marzo, 'La Gilbertona' compartió una grabación en la que hizo frente a las especulaciones que surgieron entonces sobre su fallecimiento.

“Estimado público, este video se lo doy a toda la gente que me conoce. Aquí estoy vivo, gracias a Dios. Aquí se estrellaron en piedra porque todavía no me he muerto. Mientes que me morí, mientes y es lo único que digo. Aquí estoy vivo, gracias a Dios”, dijo entonces.

Relacionados:
Famosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Tomy Zombie
Gratis
Tráiler: Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
Tráiler: La Trevi sin filtro
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD