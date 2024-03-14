Muere 'La Gilbertona', famosa influencer mexicana, a los 88 años

Video El último video de 'La Gilbertona' horas antes de morir

'La Gilbertona' murió este jueves 14 de marzo a los 88 años, confirmó su representante Pavel Moreno en la página oficial del influencer en Facebook.

“Hoy 14 de marzo nos despedimos de Gilberto Salomon Vazquez "La Famosa Gilbertona", quien a los 88 años de edad deja de latir ese corazón que nos entretuvo tanto con sus ocurrencias y enojos, en paz descanse”, se lee.

Moreno informó que el deceso ocurrió esta mañana: "Plebes, Gilberto falleció hace más o menos una hora, ahora sí ya pueden decir que Gilberto falleció. Será velado en la funeraria Moreh de aquí de Culiacán, Sinaloa. Para que las personas estén enterados”, dijo en un video.

¿Quién era La Gilbertona?

La Gilbertona, cuyo nombre real era Gilberto Salomón Vázquez, fue una influyente creadora de contenido y un ícono dentro de la comunidad LGBT+ en México. Nació el 11 de enero de 1936 y falleció a la edad de 88 años.

Su presencia en las redes sociales se destacó por su humor peculiar y su forma única de expresarse. A nivel internacional, se le reconoció por su personalidad cómica y su manera de pensar. Aunque su salud se había deteriorado debido a diferentes problemas de salud, La Gilbertona seguía siendo una figura querida por sus seguidores.

En sus videos, compartía su día a día y dejaba huella con su autenticidad. Antes de su partida, el pasado 10 de marzo, 'La Gilbertona' compartió una grabación en la que hizo frente a las especulaciones que surgieron entonces sobre su fallecimiento.