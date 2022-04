Hija de Sergio Andrade reaparece: ¿quién es Valentina de la Cuesta?

Durante la década de los ochenta y noventa, Sergio Andrade se convirtió en uno de los productores musicales más exitosos del mundo del espectáculo. No obstante, el 13 de enero del 2000, fue detenido junto a Gloria Trevi y Mari Boquitas en Brasil.

El productor y la cantante fueron acusados por abuso de menores, entre ellos, las hermanas Karla y Karola de la Cuesta, quienes resultaron embarazadas.

¿Quién es Valentina de la Cuesta, hija de Sergio Andrade?

Valentina de la Cuesta nació el 23 de septiembre de 1999. Su madre es Karla de la Cuesta, víctima de abuso del productor Sergio Andrade.



Desde temprana edad, Valentina mostró afinidad por las artes. A los 12 años empezó a tomar clases de actuación. En su adolescencia también se preparó en Xpresión Centro de Capacitación Artística, la escuela de actuación de Carlos Espejel.

Como actriz, Valentina ha participado en programas unitarios como en ‘Lo que la gente cuenta’, así como sobre el escenario. Durante un tiempo tuvo presentaciones en Teatro en Corto.

En sus veinte, la hija de Sergio Andrade encontró una nueva pasión: la música. El 26 de febrero de 2021 lanzó su primer sencillo ‘Espectro Nebular’.



Más allá de la música y la actuación, Valentina encontró en las redes sociales como Instagram y TikTok, un espacio ideal para desenvolverse.

La joven de 22 años de edad comparte fotos y videos de sus looks, presentaciones en programas, entrevistas, fiestas y sketches de comedia, con los que también suele expresar su postura feminista.

Valentina de la Cuesta y Milton de la Cuesta: hijos de Sergio Andrade



Valentina no es la única hija de Sergio Andrade en la familia de la Cuesta. Sergio Andrade también procreó un hijo con Karola de la Cuesta, hermana menor de Karla, que se llama Milton.

A diferencia de su Valentina, prima y media hermana por parte de su papá, Milton se mantiene lejano de las cámaras; de hecho, su perfil de Instagram es privado.

No obstante, gracias a las fotos de Valentina que a veces comparte con él, es evidente que tienen una relación estrecha.

Valentina de la Cuesta habló de su papá Sergio Andrade y Gloria Trevi



En 2021, Valentina de la Cuesta se sinceró sobre lo que piensa de su padre Sergio Andrade y Gloria Trevi, en una entrevista para ‘Suelta la sopa’.



En esta charla, la joven explicó que a los 11 años aproximadamente se vio por primera vez en una revista. No obstante, fue hasta 2021 que comprendió más profundamente su origen.

La cantante de ‘Espectro Nebular’ admitió cómo se siente ante las acciones de su padre.

“Saber que tu papá hizo lo que hizo es también muy doloroso”.



Sin embargo, advirtió que, a pesar de que es consciente del pasado que la trajo a este mundo, no deja que esto la defina.

“Al final uno no puede desligarse de su pasado, porque tu pasado te pertenece. [Pero] no tienes que vivir condenada a tu pasado. No tienes que vivir pensando en esa tormenta como si fuera tu presente aún”.



Además, La hija de Karla de la Cuesta mostró su dolor hacia la rapidez con la que México olvida, en específico, la forma en la que olvidó que Gloria Trevi estuvo involucrada en los delitos de abuso de menores de su padre.

“Me duele que México no tiene memoria. México ha olvidado los actos de ciertas personas”.



En este sentido, Valentina señaló que Gloria Trevi no es una víctima como lo fue su madre y tía.

Hijos de Sergio Andrade



Sergio Andrade se casó en cuatro ocasiones con Guadalupe Casillas, Mary Boquitas, Aline Hernández y Sonia Ríos. Con su última esposa, Sonia, procreó dos hijos: Sofía y Antonia.

No obstante, también se le atribuyen otros hijos que tuvo con otras mujeres y víctimas de sus abusos: Ana Dalai y Ángel Gabriel, hijos que comparte con Gloria Trevi; Valentina, hija Karla de la Cuesta; Milton hijo de Karola de la Cuesta, María Miel, hija de Wendy Castello, Francisco Ariel, hijo de Karina Yapor y Víctor Isaac, hijo de Marlene Calderón.