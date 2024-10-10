¿Quién es la mamá del hijo de Nicola Porcella? Adriano es igualito a él

Aunque Nicola Porcella está soltero, eso no significa que no tiene una familia, pues su vida está llena de amor gracias a su hijo. Adriano nació en 2012 y su mamá es Francesca Lazo, una maquillista profesional y asesora de imagen de Perú, país de donde es originario el futbolista.

Nicola Porcella con su hijo Adriano Imagen Instagram Nicola Porcella



La historia de cómo se conocieron Nicola Porcella y Francesca es bastante peculiar: coincidieron por primera vez en una discoteca, pero no se agradaron; de hecho, tuvieron una discusión. En una entrevista, Francesca relató:

“Esa noche nos peleamos, tuvimos una discusión y yo le decía a mi amigo: ‘Sácamelo de acá, qué le pasa a este chico’. A los pocos días me pidió disculpas, salimos, y bueno, ahí empezó la relación”.



Francesca y Nicola mantuvieron un romance durante varios años, pero se separaron al poco tiempo del nacimiento de su hijo Adriano. Pese a la distancia, ambos mantienen una excelente relación por el bienestar de su niño. En una ocasión, Porcella dijo:

“Francesca es como mi hermana, sabe el cariño que le tengo y siempre nos llevamos muy bien por Adriano. Tenemos discusiones, sí, normal, porque pensamos diferente, tenemos maneras distintas de ver las cosas, pero siempre llegamos al mismo punto y eso es muy bonito, entonces estoy contento porque no todo el mundo tiene una relación así con su expareja”.

Nicola Porcella con su hijo Adriano Imagen Instagram Nicola Porcella



De hecho, es tanta la confianza que se tienen, que incluso a Nicola le gustaría buscarle novio a Francesca. El peruano comentó entre risas en una entrevista:

“Han dicho que yo todavía la celo, pero es mentira, la bromeo y le deseo lo mejor. Con decirte que estoy haciendo casting para encontrarle un buen hombre, para que ya no me esté molestando”.

Nicola Porcella con su hijo Adriano Imagen Instagram Nicola Porcella

Así es la relación de Nicola Porcella con su hijo Adriano

PUBLICIDAD

Nicola y Francesca han demostrado trabajar juntos para criar a Adriano en un ambiente positivo. Además, al futbolista le alegra poder darle a su hijo las oportunidades que él no tuvo.

“Nunca tuve esos lujos, gracias a Dios los pude vivir con mi hijo, gracias a Dios lo puedo vivir ahora con mi papá, porque a él también le va bien, nosotros no pudimos tener eso, pero ahora lo estoy disfrutando mucho más, como si fuera un niño, con Adriano”.

Nicola Porcella con su hijo Adriano Imagen Instagram Nicola Porcella