Actor de ‘Amanecer’ revela crisis que sufrió tras polémica por hablar de Colunga: “Estaba llorando”

Nicola Porcella revela cómo lo afectó controversia con Fernando Colunga

“Yo llegué a la novela y lo primero que fui, fui a hablar con Fer, y él me dice: ‘Esto es así’. Me habló superbonito”, contó en su podcast ‘Cómplices del desmadre’.

“Yo estaba llorando”, indicó, “y le llamé a Wendy, ese día la pasé tan mal, le dije: ‘Wendy, gracias a Dios en mi casa no tengo un arma, no tengo nada que hacerme, porque estaba tan mal, no por mí, sino porque dije: ‘Qué mala la gente’”.

“Livia vino, me abrazó, me acuerdo, porque le dije: ‘Livia, gracias a Dios no tengo un arma, ayer estaba destruido por algo que no hice’. Y la gente no ve eso”, platicó.