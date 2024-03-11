Hijo de Nicola Porcella debutará como actor: ¿trabajará en telenovelas?

Video Wendy confiesa que sí se estaba enamorando de Nicola y él reacciona a la inesperada revelación

Nicola Porcella debutó en las telenovelas mexicanas este año, al formar parte de ‘El amor no tiene receta’, proyecto al que se sumó tras quedar en segundo lugar en La Casa de los Famosos México.

La vida del peruano, quien da vida a ‘Kenzo’ en la producción de Juan Osorio, cambió por completo e, incluso, se llevó a vivir a México a su expareja y a su hijo Adriano, quien desea seguir sus pasos.

PUBLICIDAD

En entrevista con Edén Dorantes este 7 de marzo, el adolescente de 11 años señaló que pronto sorprenderá con su debut en la actuación.

¿Hijo de Nicola Porcella hará telenovelas?

Adriano Porcella señaló que está muy emocionado por el proyecto que está preparando, del cual hablará más adelante con la prensa.

“Es algo que se espera (salga) después, también estoy emocionado (de ser actor)... (Está siendo) Divertido, ha sido interesante (prepararme)”, comentó.

Sobre la posibilidad de convertirse en influencer como Wendy Guevara, el hijo de Nicola Porcella afirmó que no le interesa esa parte del espectáculo.

“Ya me hice un par de redes sociales, pero para subir diario y hacer en vivos, no (me gusta)”, comentó.

Tanto Adriano como su mamá Francesca Lazo señalaron lo felices que están de vivir en México y aplaudieron lo bien que va la carrera del actor en el país.

“Le está yendo mucho mejor de como le iría en otro lado y estoy muy feliz… Me gusta bastante (vivir en México)”, dijo el hijo de Nicola Porcella.

Él es Adriano, hijo de Nicola Porcella: ¿quién es su mamá?

Adriano Porcella Lazo es el primogénito de Nicola Porcella y nació en 2012 en Lima, Perú. Es fruto de la relación que Nicola sostuvo con la maquillista profesional y asesora de imagen, Francesca Lazo.

A pesar de no tener una relación romántica con la mamá de su hijo desde hace años, Nicola procura que ni a ella ni a Adriano les falte nada, por lo que hizo que Francesca y su hijo se mudaran a México.