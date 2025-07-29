Actor de ‘Amanecer’ aclara comentarios sobre Fernando Colunga: filtran video y él se defiende

Video “De reducción a...”: Fernando Colunga responde divertido qué cirugía se haría y en dónde

Nicola Porcella, actor de ‘Amanecer’, se encuentra envuelto en la polémica tras la difusión de un video en el que supuestamente llama “gay” a Fernando Colunga.

El material filtrado fue publicado por Kadri Paparazzi este lunes 28 de julio. En el video se puede ver al intérprete, de 37 años, con un grupo de amigos mantener una conversación sobre sus compañeros de la telenovela.

“Fernando tiene la telenovela más exitosa (…) y eso no se lo va a quitar nadie, él tiene la telenovela más popular. A parte es un gay, te lo digo”, se le escucharía decir, mientras que más adelante, agregaría: “Fernando recibe millón y pico”.

Nicola Porcella enfrenta filtración de video sobre Fernando Colunga

Ante la polémica desatada, Nicola Porcella rompió el silencio y confirmó la veracidad del video, sin embargo, acusó que la información estaba “fuera de contexto”.

“Si hago esta historia no es por mí, es por el respeto que le tengo a Fernando y han sacado de contexto todo porque primero, no digo la palabra que dice ahí y todo el mundo se está colgando de eso y no es así, no digo nada de eso, ahí está, pueden escucharlo”, señaló el mismo lunes en sus historias de Instagram.

Además, aseguró que no hizo ningún comentario ofensivo y que, por el contrario, solo estaba expresando la admiración por la trayectoria de Fernando Colunga.

“Y segundo, lo único que hago es enaltecer la carrera de una persona que tiene una trayectoria impresionante y se lo contaba a Rafael. A veces la gente inventa miles de cosas, pero yo admiro a Fernando por cómo ha llevado su vida privada, por cómo lleva su carrera, por la familia que tiene, por cómo vive, por cómo ayuda, entonces no inventen cosas”, exigió.

Por último, el exparticipante de ‘La Casa de los Famosos México’ 2023 pidió parar la polémica y no involucrar a terceras personas.

“Si hago esta historia es porque, en verdad, han involucrado a gente que no tiene nada que ver. Yo entiendo que se la agarren conmigo, que me odien, que no les caiga bien, pero no inventen cosas de personas que no tienen nada que ver aquí y personas a las cuales admiro. Solo eso. Conmigo hagan lo que quieran, invente, y escuchen bien el audio”, sentenció.