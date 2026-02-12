Gomita Gomita revela que "casi pierde la vida" y muestra impresionante cicatriz: lo que se sabe La 'influencer' Gomita informó que recientemente fue hospitalizada de emergencia y mostró una impresionante cicatriz en el abdomen de la cirugía a la que fue sometida. Esto se sabe sobre su salud.



Araceli Ordaz, mejor conocida como Gomita, reveló que el 5 de febrero fue hospitalizada de emergencia, luego de enfrentar una crisis de salud que, según sus propias palabras, la puso en riesgo de perder la vida.

La 'influencer' compartió imágenes desde el nosocomio donde se le observa conectada a oxígeno y visiblemente debilitada.

Entre las imágenes difundidas, mostró enorme cicatriz en el abdomen con múltiples puntadas, lo que sugiere que fue podría haber sido sometida a una cirugía de emergencia, aunque Gomita no ha revelado detalles sobre su diagnóstico.

Aracely describió el episodio como un "milagro", señalando que su fe fue clave para mantenerse fuerte durante los momentos más críticos.

" El 5 de febrero casi pierdo la vida, pero mi padre amado me dio otra oportunidad", escribió en sus publicaciones, donde agradeció a sus seguidores por los mensajes de apoyo y oraciones.

Gomita mostró la cirugía en la parte lateral de su abdomen. Imagen Gomita/TikTok

¿Cómo se encuentra Gomita?

Aunque la 'influencer' no ha revelado la causa exacta de la emergencia médica, confirmó que ya se encuentra en casa recuperándose acompañada de su familia.

En una publicación reciente, compartió que pronto hablará de la emergencia que vivió: "Es un tema delicado, pero estoy bien y pudo haber pasado algo peor y no pasó, entonces aquí estoy vivita y coleando".

Las fotos también retratan los arreglos florales que recibió, los cuáles habrían sido enviados por miembros de su iglesia como muestra de apoyo.

La falta de información sobre lo sucedido ha generado especulaciones de que la emergencia médica podría haber sido causada por alguna secuela de las múltiples cirugías estéticas a las que se ha sometido. Sin embargo, esto no ha sido confirmado.