La princesa Ana es hospitalizada tras incidente en su casa: sufrió una conmoción cerebral

La hermana del rey Carlos III, la princesa Ana, ha sido hospitalizada por precaución tras sufrir heridas leves y una conmoción cerebral después de un “incidente” en su casa de Gatcombe Park, en el oeste de Inglaterra.

Según informa el Palacio de Buckingham en un comunicado, “La princesa real ha sufrido heridas leves y una conmoción cerebral tras un incidente en la finca de Gatcombe Park ayer por la tarde. Su alteza real permanece ingresada en el hospital de Southmead, Bristol, como medida de precaución para su observación y se espera que se recupere completamente y rápidamente”.

Lo que se sabe del incidente que sufrió la princesa Ana

La princesa Ana sufrió el accidente cuando se encontraba en el perímetro protegido de Gatcombe Park finca, reporta CNN citando una fuente de la realeza.