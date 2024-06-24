Famosos

La princesa Ana es hospitalizada tras incidente en su casa: sufrió una conmoción cerebral

La hermana del rey Carlos sufrió un accidente en su casa, informó el Palacio de Buckingham. La princesa Ana habría sufrido "heridas leves".

Univision picture
Por:Univision
La hermana del rey Carlos III, la princesa Ana, ha sido hospitalizada por precaución tras sufrir heridas leves y una conmoción cerebral después de un “incidente” en su casa de Gatcombe Park, en el oeste de Inglaterra.

Según informa el Palacio de Buckingham en un comunicado, “La princesa real ha sufrido heridas leves y una conmoción cerebral tras un incidente en la finca de Gatcombe Park ayer por la tarde. Su alteza real permanece ingresada en el hospital de Southmead, Bristol, como medida de precaución para su observación y se espera que se recupere completamente y rápidamente”.

Lo que se sabe del incidente que sufrió la princesa Ana

La princesa Ana sufrió el accidente cuando se encontraba en el perímetro protegido de Gatcombe Park finca, reporta CNN citando una fuente de la realeza.

La causa de sus heridas no han sido reveladas, sin embargo, el equipo médico de la princesa informó que los golpes que sufrió en la cabeza son compatibles con un "posible impacto con la cabeza o las patas de un caballo".

Famosos

