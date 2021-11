Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez no comparten fotos juntos por esta razón: estarás de acuerdo

Sabemos que la relación entre Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez es una de las más estables y sólidas del medio del espectáculo. Así como una de las más discretas, aunque en ocasiones no pueden evitar demostrar su amor y admiración en redes sociales.

A pesar de tener varios años de noviazgo, la joven pareja no ha compartido ninguna fotografía de ellos juntos en sus cuentas oficiales y es muy difícil encontrarlas en otros lados, aún así son una de las parejas más populares y queridas por el público.

¿Por qué Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera no comparten fotos juntos?

La conductora de televisión y el intérprete de 'Que lo nuestro se quede nuestro' son muy reservados con su relación y vida personal. Y si bien ellos han confesado lo enamorados que están, prefieren no mostrar su cariño en público ni mucho menos en redes sociales, a comparación de otros artistas.

Historia de amor de Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez

Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez se conocieron en el 2005 cuando participaron en el programa de televisión 'La Academia'. Pese a que no hubo química en ese momento, la pareja forjó una amistad que ha durado más de una década. Por más que tomaron caminos separados, Carlos y Cynthia se mantuvieron en contacto y no dieron señales de romance hasta finales del 2015, cuando surgieron los rumores.

Aun cuando no sabemos exactamente cuándo empezaron su romance, se cree que todo empezó cuando ella lo entrevistó para su canal de YouTube en noviembre de ese año. El video, como parte de su lista de 'Sin Censura'.



En el 2016 hicieron pública su relación; eso sí, dejaron muy en claro que querían que se respetara su privacidad porque querían evitar escándalos que pusiera en riesgo su bonito romance.

En el 2019 hubo rumores sobre una boda secreta, pero la cantante lo negó en el programa de televisión que tenía 'Todo un show'; además confesó que está con el amor de su vida y que no planean casarse por el momento.

"Tengo una relación que es muy discreta, que decidimos desde el día uno que así lo íbamos a manejar, porque tenemos algo tan bonito, un amor tan fuerte, un amor en donde nos amamos en libertad, donde nos apoyamos, nos protegemos siempre, nos cuidamos siempre, es por eso que no queremos que nadie opine de si les gusta, si no les gusta, si están de acuerdo o no están de acuerdo, por eso no compartimos nada."



Y no es para menos, los dos están en el auge de su carrrera. Por ejemplo, Carlos Rivera será el conductor de los Latin Grammy 2021, en el video puedes ver lo emocionado que se encuentra.

En cuanto a sus planes a futuro, Cynthia también mencionó que sí le gustaría embarazarse. “Claro que quiero ser mamá, y eso lo digo, como mujer tengo mis metas y deseos, sé que no es el momento, ambos estamos trabajando muchísimo”.



Sin embargo, mientras deciden formar una familia, es un hecho que los famosos continuarán cosechando éxitos. En el siguiente video se puede ver al mexicano contando sus experiencias al conocer a aus mayores ídolos (y lo nervioso que se sintió).

Por esta razón los artistas mexicanos han decidido guarar su amor solo para ellos. ¿Qué opinas sobre esto?