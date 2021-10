¿Por qué Carlos Rivera ya no actúa en telenovelas? Confesó la razón y es muy comprensible

En varias ocasiones, Carlos Rivera ha desarrollado su talento en otros ámbitos además de la industria de la música, pues el mexicano ha participado en obras de teatro como 'El Rey León’ y ha formado parte de programas como ‘La Voz México’ y ‘¿Quién es la Máscara?’. No obstante, una entrevista confesó por qué no ha querido regresar a las telenovelas.

Ante las preguntas sobre su interés de participar en teatro, pero no en la pantalla chica, Rivera aseguró que no ha encontrado un proyecto que llame su atención por completo.

“Me han contactado muchísimas veces, pero si les soy honesto, en la única que estuve, me divertí muchísimo y me encantó. Casi todos mis proyectos, independientemente de la rama que sean: cine, teatro o televisión, les juro que los hago si me gustan, si me apasionan, si leo la historia y me llama la atención, pero no importa lo que me ofrezcan y miren que me han ofrecido muchísimos, pero no es algo que me mueva. A mí me mueven los proyectos y hasta ahora no ha llegado una sola telenovela que diga ‘ok’”.



El actor incursionó en el teatro hace un par de años y asegura que prefiere estar en los musicales que en una producción televisiva.

“Me gusta (el teatro) porque canto, ya que es un musical, no un teatro de texto y una telenovela es estar en un foro, yendo a locaciones y no es algo que me apasione demasiado, a menos que la historia me mueva y logre convencerme”.

Carlos Rivra y l

a celebración de 'El Rey León’

El pasado 21 de octubre, el cantante festejó 10 años del estreno de la obra que lo llevó a la cima de la fama, 'El Rey León’, donde tuvo el papel protagónico de Simba. Como parte de la celebración, compartió con sus seguidores su audición para este musical.



Rivera apuntó que era la primera vez que compartía cómo fue su audición. “Hace 10 años ‘El Rey León, el musical’ llegaba a la Gran Vía de Madrid y para encontrar a Simba tuvieron que buscar por todo el mundo. Por primera vez quiero compartir el video de mi audición que me llevó a España”, se lee en la descripción.

En el clip se puede apreciar a Carlos Rivera interpretando uno de los temas de la obra, donde lucía un look totalmente en blanco. El cantante también retomó un video de la conferencia de prensa, donde se presentó al elenco y después añadió algunas notas de medios en donde hablaban de él y el musical.

El intérprete finalizó con: “Esto cambió mi vida” y compartió sus primeros ensayos, cómo se alistaba en el maquillaje y vestimenta para convertirse de un momento a otro en el rey de la selva.

De acuerdo con la informa,ción que se puede leer en la página oficial de Carlos Rivera, el cantante fue elegido para el protagónico entre 10 mil aspirantes de todo el mundo. Con eso se convirtió en el primer mexicano en protagonizar una obra de Disney fuera de México.

Fue tanto el éxito que tuvo que en 2019 prestó su voz en la versión latina de Simba en el live action de ‘El Rey León’.