¿Gerard Piqué pretende a exnovia venezolana de José Manuel Figueroa? Ella así reacciona

Video ¿Piqué escuchando en vivo la canción de Shakira y Bizarrap? El video del que muchos hablan

La presentadora Marie Claire Harp, conocida por ser parte de los conductores de TUDN, ha sido relacionada con Gerard Piqué, pues recientemente trascendió que el ex de Shakira habría quedado maravillado con la belleza de la venezolana.

El comunicador Eduardo Carrillo comentó en 'De primera mano' este 23 de julio, que la información habría sido filtrada por los amigos del exfutbolista y él la habría visto, posiblemente, en una de las visitas que Piqué hizo a México, donde ha estado negociando su proyecto Kings League.

PUBLICIDAD

Por su parte, Marie Claire respondió a los cuestionamientos de la prensa al respecto.

¿Piqué y Marie Claire Harp tienen una relación?

Sin titubear, la modelo venezolana puso un alto a las especulaciones y aclaró la información.

"Me enteré por algunas amistades (de lo que se dice), pero cero qué ver, jamás lo he visto en persona, bueno sí en un evento hace tiempo, pero nunca nos hemos ni si quiera estrechado la mano, no sé de dónde salió ese comentario, pero nada qué ver", dijo a la prensa, reportó el programa 'Sale el sol' este 23 de julio.

¿Aceptaría salir con Piqué?

Aunque dejó claro que no conoce al exfutbolista del FC Barcelona, aseveró que no tendría interés en él, pues confesó ser fan de Shakira.

"Él está con Clara Chía muy feliz, yo estoy muy feliz, yo soy team Shakira cien por ciento", sentenció en la entrevista con los medios de comunicación.

Marie Claire Harp. Imagen Marie Claire Harp/Instagram

¿Quién es Marie Claire Harp?

Es una presentadora de televisión venezolana nacida el 20 de abril de 1993. Fue reina de belleza en 2013.

Inició su carrera como conductora en su país natal y se hizo popular en México tras revelar su relación con José Manuel Figueroa, hijo de Joan Sebastián.

Actualmente, es presentadora en el canal Bandamax y TUDN.

También se dio a conocer al participar en la primera temporada de 'La Casa de los Famosos México', en donde fue la primera en salir.