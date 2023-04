Novia de José Manuel Figueroa pide perdón por lo que hizo en el funeral de Julián

" Me sentí súper mal cuando vi cómo tergiversaron todo, me sentí muy mal. Como colega ustedes saben que no fue con dolo, que no fue con malicia. A los fanáticos de Maribel que de pronto que se sintieron aludidos, que se sintieron ofendidos, perdón, o sea, no fue en esa tónica, no vieron todo el programa", dijo a la prensa, reportó la periodista Berenice Ortiz.