Piden a Khloé Kardashian que publique la foto que exhibe el presunto "fraude" en los negocios de su familia

"La foto editada en color de Khloé, quien en el pasado sufrió de sobrepeso, fue tomada durante una reunión familiar privada y publicada en las redes sociales sin permiso por error de un asistente ", dijo Tracy Romulus, directora de marketing de KKW Brands, en un comunicado citado por Page Six. "Khloé se ve hermosa, pero el propietario de los derechos de autor (su abuela materna, Mary Jo) tiene el derecho de querer que se elimine una imagen que no está destinada a ser publicada".

Una segunda fuente, cuyo nombre no fue publicado por el portal, confirmó que la foto fue tomada durante el pasado fin de semana y que sí tenía algunas ediciones, pero el medio hizo notar que los supuestos ajustes hechos a la imagen no respondían "al nivel normal" al que son sometidas las fotos de Khloé Kardashian, muchas de las cuales sirven como campañas para promocionar su marca de ropa, Good American, cuyo lema es "Representando la aceptación del cuerpo".

Justo unas horas antes de que la controvertida imagen de ella comenzara a circular en Reddit y luego en otras redes sociales, la estrella de 'Keeping up with the Kardashians' se defendió de nuevos ataques que recibió por su "irreconocible" cara en un anuncio de la marca Nurtec: "Empieza a ignorar a las personas que amenazan tu alegría. Literalmente, ignóralos. No digas nada. No los invites a ninguna parte de tu espacio", escribió el viernes 2 de abril en sus historias de Instagram. De hecho, el pasado 30 de enero, Khloé Kardashian publicó una foto en la que dijo "amar sus estrías".