Peso Pluma

Quedó irreconocible: Peso Pluma se corta el cabello y muestra nuevo look

Peso Pluma vuelve a causar revuelo, esta vez por su sorprendente cambio de look. El cantante reveló su nueva imagen en un clip en TikTok donde promociona su nuevo álbum 'Éxodo'.

Univision picture
Por:Univision
Video ¿Qué le pasó a Peso Pluma en los dientes? El ganador del GRAMMY causó revuelo con su look

Peso Pluma volvió a ser el centro de atención en las redes sociales, esta vez no por su música, sino por su nuevo look. Hace unas semanas, el cantante de corridos tumbados levantó sospechas entre sus seguidores cuando publicó una historia en Instagram en donde mostraba un cambio, aparentemente, sutil en su cabello.

Esta imagen generó una ola de especulaciones y comentarios entre sus fanáticos, quienes no tardaron en dar sus opiniones sobre el posible cambio. Finalmente, Doble P sorprendió a todos al revelar su nuevo corte en un reciente posteo en TikTok, donde también aprovechó para promocionar su nuevo álbum, 'Éxodo'.

Peso Pluma sorprendió a sus fans con su nuevo corte de pelo.
Imagen TikTok @therealpesopluma


Además de su característico estilo musical, Hassan Emilio Kabande Laija también es famoso por su distintivo corte mullet, que se convirtió en una tendencia de moda que muchos llegaron a imitar. Sin embargo, el intérprete decidió dejar atrás este icónico estilo y refrescar su imagen.

Los puntos de vista en las redes sociales sobre este cambio de imagen han sido muy positivos, sus fans opinan que esto no solo lo hace más atractivo, sino que favorece a sus facciones y se ve mucho más "varonil".

Aunque, las primeras imágenes de su nuevo look aparecieron en TikTok, fue el lanzamiento del video oficial de su canción ‘VINO TINTO’, en colaboración con Gabito Ballesteros y Natanael Cano, lo que realmente permitió apreciar un poco mejor su nuevo estilo.

El cantante deja ver brevemente en el video del tema 'VINO TINTO' su cambio de imagen.
Imagen YouTube @pesopluma_oficial


Pese a que en gran parte del videoclip el intérprete aparece con una gorra blanca y lentes oscuros, hasta el final de la grabación se puede ver de forma más clara su renovada apariencia.

El primer cambio de look de Peso Pluma

Esta no es la primera vez que el intérprete de ‘Ella baila sola’ cambia de look, el pasado 21 de marzo, compartió en su cuenta oficial de Instagram varias imágenes que ofrecían un adelanto del videoclip de su nuevo sencillo ‘LA PEOPLE II’. Ahí se puede ver que Hassan lucía su característico corte de cabello, pero en esa ocasión en un tono azulado, un color que también usó en sus cejas.

Para el video de la canción 'THE PEOLPE II' el cantante se tiñó el pelo de azul.
Imagen Instagram Instagram/ Peso Pluma
