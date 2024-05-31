Peso Pluma

¿Peso Pluma le dice adiós a su original corte de cabello?: la foto que genera dudas

El cantante se mostró en un video y generó especulaciones de que cambió su ‘look’. Más tarde, una imagen difundida en redes sociales duplicó las sospechas de que ‘La Doble P’ estaría estrenando peinado.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
Video El famoso mullet de Peso Pluma fue un “error”: ‘Doble P’ cuenta la historia de su corte de pelo

Peso Pluma le habría dicho adiós al famoso corte de cabello, estilo mullet, que lo ha identificado a lo largo de su exitosa carrera.

El cantante generó la duda de si se hizo un cambio de ‘look’ gracias a que, este 30 de mayo, publicó en sus historias de Instagram un video para promocionar el estreno de su nuevo álbum.

En el clip, él sale al interior de un baño grabándose frente al espejo y luce el pelo mojado, despeinado y, aparentemente, menos largo.

Como colocó todo el tiempo el celular frente a su rostro, no se alcanza a apreciar si realmente modificó su original peinado.

Peso Pluma se mostró desde el interior de un baño para promocionar su nuevo álbum.
Peso Pluma se mostró desde el interior de un baño para promocionar su nuevo álbum.
Imagen Peso Pluma/Instagram

¿Peso Pluma luce así ahora?

A horas de que el intérprete de ‘Ella baila sola’ se mostrara, en redes sociales comenzó a circular una fotografía que duplicó las sospechas de que él refrescó su apariencia.

En la imagen, que fue retomada por las plataformas de Despierta América y otros medios de comunicación, a Peso Pluma se le ve con la melena más pequeña.

¿Peso Pluma podría tener un nuevo estilo de peinado?
¿Peso Pluma podría tener un nuevo estilo de peinado?
Imagen Despierta América/Instagram

Por el momento, se desconoce quién capturó y difundió el retrato primero, por lo que no se puede asegurar que sea real o generado por inteligencia artificial.

En su perfil de X, el representante de los corridos tumbados compartió, la misma tarde, una instantánea en la que aún aparece conservando su característico mullet.

Peso Pluma reveló que su corte de cabello fue un “error”

En su más reciente presentación en el programa ‘The Tonight Show’, con Jimmy Fallon, Hassan Emilio Kabande Laija, nombre del músico, confesó que su peinado “fue un error”.

"Estaban cortando mi cabello en Medellín, Colombia. Yo fui a grabar un video, cuando empezaba mi carrera, y el estilista lo estaba haciendo mal”, contó.

“Y cuando vi el espejo, noté que estaba tan mal que lo dejé y todos los chicos que estaban ahí se volvieron locos”, agregó.

‘La Doble P’, como también lo llaman, aseguró que el motivo por el que mantenía ese estilo era “porque todos los niños lo quieren”.

Previamente, en entrevista con Billboard en julio de 2023, él recordó que “usaba el pelo largo”, como lo llevaba Justin Bieber, “de ladito”.

Hasta el momento, Peso Pluma no se ha pronunciado para desmentir o confirmar que haya modificado su aspecto, como se cree.

