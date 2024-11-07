Peso Pluma

Peso Pluma aparece con nuevo look y su foto divide opiniones

La Doble P reapareció en redes con nueva imagen en medio de rumores de romance con Diana Esparragoza, supuesta nieta de un capo mexicano.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

WhatsApp Image 2024-06-27 at 9.42.26 PM.jpeg
Por:
Elizabeth González.
Video Nuevas imágenes de Peso Pluma y la supuesta nieta de capo mexicano con la que tendría romance: video

Peso Pluma reapareció en redes sociales con nuevo look. En medio de rumores de romance con Diana Esparragoza, presunta nieta del capo mexicano José Esparragoza ‘El Azul’, ‘La Doble P’ presumió su nueva imagen en una fotografía, que dividió opiniones.

A través de una publicación de Instagram, el intérprete de ‘Ella baila sola’ se dejó ver recargado sobre el balaustre de un balcón.

PUBLICIDAD

Con un outfit completamente negro, Peso Pluma posó ante la cámara con las piernas cruzadas mientras que sostenía un puro y una copa posiblemente de whisky.

Más sobre Peso Pluma

Peso Pluma habría tomado drástica decisión tras polémica de Los Alegres del Barranco
2 mins

Peso Pluma habría tomado drástica decisión tras polémica de Los Alegres del Barranco

Univision Famosos
Peso Pluma llama “amor” a Kenia Os: así habría confirmado su relación con la cantante
1 mins

Peso Pluma llama “amor” a Kenia Os: así habría confirmado su relación con la cantante

Univision Famosos
¿Peso Pluma y Kenia Os se comprometieron? La cantante da el “sí” tras romántico momento
0:53

¿Peso Pluma y Kenia Os se comprometieron? La cantante da el “sí” tras romántico momento

Univision Famosos
Los lujosos regalos de Peso Pluma a sus parejas
3:08

Los lujosos regalos de Peso Pluma a sus parejas

Univision Famosos
¡A todo beso!: Peso Pluma y Kenia Os son captados así en el Super Bowl
1:04

¡A todo beso!: Peso Pluma y Kenia Os son captados así en el Super Bowl

Univision Famosos
Los looks de los Premios GRAMMY: Peso Pluma con nueva imagen y Shakira de cumpleaños
4 mins

Los looks de los Premios GRAMMY: Peso Pluma con nueva imagen y Shakira de cumpleaños

Univision Famosos
¿Peso Pluma y Kenia Os confirman romance? Los tatuajes que levantan sospechas
2 mins

¿Peso Pluma y Kenia Os confirman romance? Los tatuajes que levantan sospechas

Univision Famosos
Cachan a Peso Pluma muy cariñoso con Kenia Os al aparecer juntos en Miami: video
1:00

Cachan a Peso Pluma muy cariñoso con Kenia Os al aparecer juntos en Miami: video

Univision Famosos
Peso Pluma y Kenia Os son captados juntos en Miami y desatan rumores de romance: ¿y Belinda?
2 mins

Peso Pluma y Kenia Os son captados juntos en Miami y desatan rumores de romance: ¿y Belinda?

Univision Famosos
Hijo de Julián Gil y Marjorie de Sousa aparece al lado de Peso Pluma: esto pasó
1:01

Hijo de Julián Gil y Marjorie de Sousa aparece al lado de Peso Pluma: esto pasó

Univision Famosos

La imagen del intérprete de corridos tumbados dividió opiniones, ya que mientras algunos aplaudieron su “elegancia” y nueva imagen, otros mostraron descontento con el estilo que adoptó.

Peso Pluma divide opiniones con su nueva fotografía.
Peso Pluma divide opiniones con su nueva fotografía.
Imagen Peso Pluma / Instagram

Peso Pluma le dice adiós a su original corte de cabello

A finales de mayo, Hassan Emilio Kabande Laija sorprendió al ‘refrescar’ su apariencia.

El cantante se olvidó de su distintivo corte mullet y sorprendió al estrenar uno tipo honguito al mismo tiempo en que promocionaba su nuevo álbum, 'Éxodo'.

Fue precisamente en una entrevista con Jimmy Fallon que Peso Pluma confesó que su corte mullet “fue un error”.

"Estaban cortando mi cabello en Medellín, Colombia. Yo fui a grabar un video, cuando empezaba mi carrera, y el estilista lo estaba haciendo mal”, contó en ‘The Tonight Show’ el 16 de mayo.

“Y cuando vi el espejo, noté que estaba tan mal que lo dejé y todos los chicos que estaban ahí se volvieron locos”, agregó, asegurando que si lo conservó fue “porque todos los niños lo quieren”.


Relacionados:
Peso PlumaLooksFamososLatin GRAMMY

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Consuelo
Gratis
Algo azul
¿Quieres ser mi hijo?
Camino a Arcadia
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD