Peso Pluma aparece con nuevo look y su foto divide opiniones

Video Nuevas imágenes de Peso Pluma y la supuesta nieta de capo mexicano con la que tendría romance: video

Peso Pluma reapareció en redes sociales con nuevo look. En medio de rumores de romance con Diana Esparragoza, presunta nieta del capo mexicano José Esparragoza ‘El Azul’, ‘La Doble P’ presumió su nueva imagen en una fotografía, que dividió opiniones.

A través de una publicación de Instagram, el intérprete de ‘Ella baila sola’ se dejó ver recargado sobre el balaustre de un balcón.

Con un outfit completamente negro, Peso Pluma posó ante la cámara con las piernas cruzadas mientras que sostenía un puro y una copa posiblemente de whisky.

La imagen del intérprete de corridos tumbados dividió opiniones, ya que mientras algunos aplaudieron su “elegancia” y nueva imagen, otros mostraron descontento con el estilo que adoptó.

Peso Pluma divide opiniones con su nueva fotografía. Imagen Peso Pluma / Instagram

Peso Pluma le dice adiós a su original corte de cabello

A finales de mayo, Hassan Emilio Kabande Laija sorprendió al ‘refrescar’ su apariencia.

El cantante se olvidó de su distintivo corte mullet y sorprendió al estrenar uno tipo honguito al mismo tiempo en que promocionaba su nuevo álbum, 'Éxodo'.

Fue precisamente en una entrevista con Jimmy Fallon que Peso Pluma confesó que su corte mullet “fue un error”.

"Estaban cortando mi cabello en Medellín, Colombia. Yo fui a grabar un video, cuando empezaba mi carrera, y el estilista lo estaba haciendo mal”, contó en ‘The Tonight Show’ el 16 de mayo.

“Y cuando vi el espejo, noté que estaba tan mal que lo dejé y todos los chicos que estaban ahí se volvieron locos”, agregó, asegurando que si lo conservó fue “porque todos los niños lo quieren”.