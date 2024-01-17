Piden otra vez que se cancele la presentación de Peso Pluma en el Festival de Viña del Mar

La presentación de Peso Pluma en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar sigue generando rechazo luego de que sus organizadores confirmaran que formará parte de su elenco 2024.

Este 16 de enero, Televisión Nacional Chilena, conocida como TVN, lanzó un comunicado en el que pidió que se anulara la participación que el cantante mexicano tendrá el viernes 1 de marzo.

La cadena, que transmite en el país el evento musical, expone no estar de acuerdo con que el también apodado ‘Doble P’ brinde un concierto porque, a su consideración, sus canciones hacen apología del delito.

“Como parte de su misión pública, (nosotros) debemos promover los valores democráticos, los derechos humanos, la cultura, el respeto y cuidado del medio ambiente, la tolerancia y la diversidad”, indicaron en el escrito.

“En este marco, no puede compartir, transmitir, ni fomentar, repertorios alusivos a la violencia, el narcotráfico y otros elementos relacionados con la llamada ‘narcocultura’”, sentenciaron.

Asimismo, informaron que ya comunicaron su “desacuerdo” con la contratación del intérprete de ‘Ella baila sola’ y enviaron su “solicitud de cancelar la invitación formulada” al novio de Nicki Nicole.

Hasta el momento, ni los responsables del certamen ni Peso Pluma se han pronunciado sobre esta reclamación.

Festival de Viña del Mar defendió a Peso Pluma

Previamente, los encargados del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar se pronunciaron a favor de que Peso Pluma sea una de las estrellas que completen su cartelera este año.

Ellos aseveraron que pese “a la polémica generada”, no incurrirían “en ningún tipo de censura ni discriminación” en contra del cantautor.

“El Festival Latino más grande del mundo celebra la diversidad de todos los artistas que pisan este destacado escenario. La música es universal y describe diferentes realidades”, argumentaron.

Además, aprovecharon para destacar los logros que él ha tenido en su trayectoria, como el que “posee más de 55.5 millones de oyentes mensuales”.

Para finalizar, sentenciaron que reconocen “el fenómeno de los nuevos géneros musicales” y que esperan “un exitoso cierre de seis noches”.

Será precisamente Hassan Emilio Kabande Laija, nombre real del compositor nacido en Zapopan, Jalisco, el último en estar frente al público.