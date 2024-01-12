Peso Pluma

¿Peso Pluma se presentará en el Festival de Viña del Mar? Lo aclaran tras polémica

La participación del cantante mexicano estaba en duda, pues surgieron cuestionamientos sobre los "elogios" que hace a "la vida narco" en sus temas. Los organizadores del festival ya respondieron.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Por:
Univision

Peso Pluma sí se presentará en la edición 2024 del Festival Internacional de Viña del Mar, informaron los organizadores mediante un comunicado de prensa oficial, la noche del jueves 11 de enero.

PUBLICIDAD

La participación del cantante mexicano había sido cuestionada por el concejal de Viña del Mar, René Lues, quien había pedido suspender su show en el festival previsto para el 1 de marzo.

Más sobre Peso Pluma

Peso Pluma habría tomado drástica decisión tras polémica de Los Alegres del Barranco
2 mins

Peso Pluma habría tomado drástica decisión tras polémica de Los Alegres del Barranco

Univision Famosos
Peso Pluma llama “amor” a Kenia Os: así habría confirmado su relación con la cantante
1 mins

Peso Pluma llama “amor” a Kenia Os: así habría confirmado su relación con la cantante

Univision Famosos
¿Peso Pluma y Kenia Os se comprometieron? La cantante da el “sí” tras romántico momento
0:53

¿Peso Pluma y Kenia Os se comprometieron? La cantante da el “sí” tras romántico momento

Univision Famosos
Los lujosos regalos de Peso Pluma a sus parejas
3:08

Los lujosos regalos de Peso Pluma a sus parejas

Univision Famosos
¡A todo beso!: Peso Pluma y Kenia Os son captados así en el Super Bowl
1:04

¡A todo beso!: Peso Pluma y Kenia Os son captados así en el Super Bowl

Univision Famosos
Los looks de los Premios GRAMMY: Peso Pluma con nueva imagen y Shakira de cumpleaños
4 mins

Los looks de los Premios GRAMMY: Peso Pluma con nueva imagen y Shakira de cumpleaños

Univision Famosos
¿Peso Pluma y Kenia Os confirman romance? Los tatuajes que levantan sospechas
2 mins

¿Peso Pluma y Kenia Os confirman romance? Los tatuajes que levantan sospechas

Univision Famosos
Cachan a Peso Pluma muy cariñoso con Kenia Os al aparecer juntos en Miami: video
1:00

Cachan a Peso Pluma muy cariñoso con Kenia Os al aparecer juntos en Miami: video

Univision Famosos
Peso Pluma y Kenia Os son captados juntos en Miami y desatan rumores de romance: ¿y Belinda?
2 mins

Peso Pluma y Kenia Os son captados juntos en Miami y desatan rumores de romance: ¿y Belinda?

Univision Famosos
Hijo de Julián Gil y Marjorie de Sousa aparece al lado de Peso Pluma: esto pasó
1:01

Hijo de Julián Gil y Marjorie de Sousa aparece al lado de Peso Pluma: esto pasó

Univision Famosos

Sin embargo, los organizadores del festival informaron que no “censurarán” al intérprete de corridos tumbados: “Tras la polémica generada en referencia a la participación de Peso Pluma en la próxima edición del certamen, la organización del Festival Internacional de Viña del Mar afirma que no incurrirá en ningún tipo de censura ni discriminación”, se lee en el comunicado.

¿Por qué la participación de Peso Pluma en el Festival de Viña del Mar generó polémica?

La controversia inició el lunes 8 de enero, cuando el sociólogo chileno, Alberto Mayol, señaló en una columna de opinión de Radio Bíobío que Peso Pluma "elogia épicamente la vida narco" en sus canciones, "se refiere a los lujos que procura el narco" y "alude a relaciones sexuales basadas en el dinero que el narco permite", reportó la agencia EFE.

El académico cuestionó también a la Televisión Nacional de Chile (TVN), que organiza y retransmite el festival junto a Canal 13 y la Municipalidad de Viña del Mar, pues afirmó que el show del que llamó “artista pronarco”, ocurriría “con el alto patrocinio de la República de Chile”.

Tras estas aseveraciones, el concejal villamarino René Lues envió el martes 9 de enero una carta a la alcaldesa de la localidad costera, Macarena Ripamonti, pidiendo la suspensión del show previsto para el 1 de marzo en el cierre del certamen.

PUBLICIDAD

"No es adecuado utilizar canales, recursos y espacios públicos para promover este género de música y las canciones ligadas al narco. Como sociedad, no debemos romantizar figuras delictivas con su dramático historial de violencia y sangre", dijo Lues en la misiva.


Relacionados:
Peso PlumaFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
LALOLA
Gratis
Es por su bien
Camino a Arcadia
Gratis
¿Quieres ser mi hijo?
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD