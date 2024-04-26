Peso Pluma

¿Peso Pluma y Anitta se besan en un antro de Las Vegas? Difunden video

Los famosos fueron captados en un antro de Las Vegas tras presentarse en los Latin American Music Awards 2024.

Por:
Elizabeth González.
Video Captan en video a Peso Pluma y Anitta abrazados en un restaurante en Las Vegas

Peso Pluma y Anitta fueron captados presuntamente besándose en un antro de Las Vegas tras presentarse en los Latin American Music Awards 2024 la noche de este jueves 25 de abril en el MGM Grand Hotel.

A través de redes sociales se difundió un video donde los famosos intercambian sonrisas, a la par de que parecen darse un beso mientras bailan y se divierten.

@anittafire

apoya a esta pareja? #anitta #pesopluma #reggaeton #mexico #parati #bellakeo

♬ FRIA BY ANITTA - anittapuzzy

Incluso, en otros videos filtrados en TikTok se puede apreciar que ‘La Doble P’ toma de la cintura a la brasileña, mientras ella le corresponde tomándolo de la mano. Momentos antes, Peso Pluma y Anitta fueron captados saliendo de un restaurante, donde se les vio muy cariñosos.

¿Peso Pluma y Anitta son novios?

Hasta ahora, ninguno de los intérpretes de ‘Bellakeo’ ha confirmado o desmentido el rumor sobre un posible noviazgo. Sin embargo, han sido vinculados sentimentalmente desde la presentación que realizaron en Tecate Pa’l Norte 2024, donde se dieron un beso luego de que Hassan Emilio Kabande Laija sorprendiera a Larissa de Macedo Machado con un pastel en forma de glúteo por su cumpleaños.

Video Peso Pluma le da tremendo beso a Anitta en pleno escenario: ¿ya superó a Nicki Nicole?


Los rumores sobre una relación se hicieron más fuertes durante su presentación en Coachella 2024, donde interpretaron en vivo ‘Bellakeo’ y perrearon sin parar durante el show.


Peso PlumaAnittaLatin American Music AwardsFamosos

