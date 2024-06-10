Peso Pluma

Peso Pluma sufre accidente que lo lleva al hospital y Anitta le deja mensaje

El cantante sufrió un incidente mientras se encontraba dando un concierto, por lo que terminó en una clínica y su diagnóstico reveló una fuerte lesión. Al saber eso, la artista brasileña, con quien lo relacionan sentimentalmente, reaccionó de inmediato.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
Video Momento en que Peso Pluma se fractura el pie en pleno escenario y termina en el hospital: video

Peso Pluma dio a conocer que atraviesa un mal momento de salud, esto al reaparecer luego de que se viralizara una fotografía en la que supuestamente aparecía con un nuevo corte de cabello.

El cantante subió en sus historias de Instagram, este 9 de junio, una instantánea en la que se le puede ver acostado en una cama de hospital.

“Esperando los rayos X”, escribió encima de la postal, aunque sin brindar más detalles de qué le había sucedido.

Unos momentos después, ‘La Doble P’, como también lo llaman, finalmente reveló que le fue diagnosticada una fractura.

En una segunda imagen que compartió, él tiene el tobillo derecho sobre una almohada, dando a entender que esa sería la parte de su cuerpo lesionada.

Peso Pluma acudió al hospital, donde le revelaron que sufrió una fractura.
Imagen Peso Pluma/Instagram

¿Qué le sucedió a Peso Pluma?

En un ‘post’ independiente, Peso Pluma colgó una serie de fotografías capturadas durante el concierto que ofreció en el festival The Gobernors Ball, en ‘La Gran Manzana’.

“¿Pie roto? ¡No me importa un caraj…!”, anotó en la descripción. “Gracias Nueva York. ¡Toda la energía fue una locura! ¡Los amo!”.

Con su texto, el exponente de los corridos tumbados confirmó que fue sobre el escenario donde sufrió el accidente que le causó la fisura.

En su perfil de la red social, El Gordo y La Flaca difundió un video del ‘show’ en el que se muestra el instante en el que ocurrió el incidente.

El intérprete de ‘Ella baila sola’ estaba brincando, pero al momento de aterrizar, en una plataforma inferior, lo hizo mal.

“Me acabo de ching…, torcer el put… tobillo bien culer…”, le dijo al público, instantes después. “(Voy) a seguir hasta donde tope”.

Aunque su equipo le ofreció una silla para que pudiera sentarse, el cantautor se negó a utilizarla y continuó con el espectáculo aún lastimado.

En clips de TikTok se logra apreciar que a ‘La Doble P’ le colocaron un vendaje provisional para proteger su pie hasta que terminara la presentación.

@ly_malco

peso pluma se fractura en concierto NY pero@lo sigue dando todo #pesopluma💯👹 #pesoplumafans #exodo #pesoplumaoficial #conciertos #pesopluma #corridostumbados #genesis #belico #belicos🧿📿 #estadosunidos🇱🇷 #mexicocheck #viralvi #mexa #hassa #pesoplumaoficial #rosapastel #rubicon #pesopluma💯 #newyorkcity #newyorkcheck #frac #corridoschingones #noticiasen1minuto

♬ sonido original - ly_malco

Anitta muestra su apoyo a Peso Pluma

En la publicación que Peso Pluma hizo, además de sus fanáticos, Anitta recurrió a la sección de comentarios para darle ánimos pues colocó un emoji de corazón rojo y otro de manos orando.

Anitta mostró su apoyo a Peso Pluma tras el incidente que sufrió.
Imagen Peso Pluma/Instagram

Desde hace algunas semanas se especula que los artistas empezaron una relación, esto luego de que él terminara su romance con Nicki Nicole de manera controversial.

En entrevista para El Gordo y La Flaca, la brasileña se refirió a su vínculo con el mexicano, sin confirmar que sean pareja: “Creo que él y yo nos amamos mucho y esto es lo que importa”.

Peso PlumaFracturasSaludFamosos

