Famosos

Grecia de Pequeños Gigantes publica foto con la cara golpeada y dice qué le pasó

Grecia Sánchez formó parte de la primera edición de Pequeños Gigantes y a 13 años del programa, apareció con golpeada en una foto, revelando qué fue lo que sucedió.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Univision Fallback Image
Por:
Valeria Contreras N..
Video ¿Qué fue de 'Telesa' de 'Pequeños Gigantes'? Así se ve ahora y a esto se dedica

Hace 13 años, se estrenó el programa Pequeños Gigantes, el cual significó el debut en la televisión mexicana de Grecia Sánchez, quien ahora apareció con el rostro golpeado en una foto.

Fue a través de una historia de su cuenta oficial de Instagram que la joven, de hoy 19 años, posteó una imagen, en la que luce varias heridas en la cara.

PUBLICIDAD

Ante la preocupación de sus seguidores, Grecia aclaró la situación y reveló qué fue lo que sucedió.

Golpeada pero grabando. (Es caracterización para el personaje)”, detalló como descripción del posteo.

Grecia de Pequeños Gigantes dice por qué apareció con la cara golpeada
Grecia de Pequeños Gigantes dice por qué apareció con la cara golpeada
Imagen Instagram Grecia Sánchez

Más sobre Famosos

Se incendia auto de Natanael Cano con él estando adentro: esto de sabe
2 mins

Se incendia auto de Natanael Cano con él estando adentro: esto de sabe

Univision Famosos
Muere querido expresentador de CNN en Español: estaba con amigos y sufrió "desvanecimiento"
2 mins

Muere querido expresentador de CNN en Español: estaba con amigos y sufrió "desvanecimiento"

Univision Famosos
Desaparece publicación de 'burla' a Emiliano Aguilar y éste reacciona: "Somos de diferente madera"
2 mins

Desaparece publicación de 'burla' a Emiliano Aguilar y éste reacciona: "Somos de diferente madera"

Univision Famosos
Enrique Iglesias y Anna Kournikova son captados tras ventilarse que estarían esperando otro hijo
1 mins

Enrique Iglesias y Anna Kournikova son captados tras ventilarse que estarían esperando otro hijo

Univision Famosos
Arrestan a famoso reportero de Miami por robo de lujoso reloj valuado en 16 mil dólares
2 mins

Arrestan a famoso reportero de Miami por robo de lujoso reloj valuado en 16 mil dólares

Univision Famosos
Claudia Martín y Carlos Said preparan boda religiosa: él revela cuándo llegarán al altar
2 mins

Claudia Martín y Carlos Said preparan boda religiosa: él revela cuándo llegarán al altar

Univision Famosos
Muere súbitamente querida presentadora de 42 años: revelan causa de su fallecimiento
2 mins

Muere súbitamente querida presentadora de 42 años: revelan causa de su fallecimiento

Univision Famosos
“Nos volveremos a ver”: exesposo de Michelle Renaud se despide de su hijo con una promesa
2 mins

“Nos volveremos a ver”: exesposo de Michelle Renaud se despide de su hijo con una promesa

Univision Famosos
Aracely Arámbula habría mandado mensaje a su ‘hijo falso’ con Luis Miguel
2 mins

Aracely Arámbula habría mandado mensaje a su ‘hijo falso’ con Luis Miguel

Univision Famosos
Kate del Castillo revela la razón por la que su papás pensaron que estaba embarazada
2 mins

Kate del Castillo revela la razón por la que su papás pensaron que estaba embarazada

Univision Famosos


Gracias a las palabras de la exconcursante de Pequeños Gigantes quedó claro que no apareció golpeada y que todo es parte de su nuevo personaje para un episodio más de “Como dice el dicho”, programa que la trajo de regreso a la actuación hace un par de años.

Grecia Sánchez corroboró que no fue agredida con su segundo posteo, donde señaló que ya había finalizado su trabajo: “Tiempo de descansar, hemos terminado por hoy”.

No es la primera vez que Grecia Sánchez atrae miradas por sus caracterizaciones en ‘Como dice el dicho’; en marzo de 2022 lució una pancita de embarazo para uno de sus personajes y desató la locura por cómo se veía.

Grecia de Pequeños Gigantes lució pancita de embarazo para un personaje
Grecia de Pequeños Gigantes lució pancita de embarazo para un personaje
Imagen Instagram Grecia Sánchez


Hace un mes, Grecia Sánchez volvió a promocionar su trabajo en el programa unitarios y escribió un mensaje señalando lo feliz que estaba de formar parte de ‘El caldo de habas hace a las mujeres bravas’

“Feliz de seguir viviendo y compartiendo estas experiencias con ustedes. No se vayan a perder este maravilloso capítulo, espero que les encante tanto como a mí”, escribió.

Grecia de Pequeños Gigantes ya creció y ahora es actriz

Pequeños Gigantes se estrenó en 2011 y Grecia Sánchez fue uno de los niños que alcanzó fama gracias al programa.

Con tan solo seis años, la joven formó parte del escuadrón de ‘Las Megaestrellas’, del que fue capitana, enamorando al público con sus imitaciones de Laura Bozzo.

Su equipo logró quedarse con el segundo lugar de la competencia y pese al éxito alcanzado, al poco tiempo Grecia Sánchez se alejó del espectáculo, se centró en sus estudios y hace un par de años regresó a la actuación, en unitarios como ‘La Rosa de Guadalupe’ y ‘Como dice el dicho’.

Relacionados:
FamososCelebridadesEscándalo de CelebridadesLatin American Music Awards

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Instintos
Laura Bozzo
Consuelo
Gratis
LALOLA
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD