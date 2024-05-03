Grecia de Pequeños Gigantes publica foto con la cara golpeada y dice qué le pasó
Grecia Sánchez formó parte de la primera edición de Pequeños Gigantes y a 13 años del programa, apareció con golpeada en una foto, revelando qué fue lo que sucedió.
Hace 13 años, se estrenó el programa Pequeños Gigantes, el cual significó el debut en la televisión mexicana de Grecia Sánchez, quien ahora apareció con el rostro golpeado en una foto.
Fue a través de una historia de su cuenta oficial de Instagram que la joven, de hoy 19 años, posteó una imagen, en la que luce varias heridas en la cara.
Ante la preocupación de sus seguidores, Grecia aclaró la situación y reveló qué fue lo que sucedió.
“ Golpeada pero grabando. (Es caracterización para el personaje)”, detalló como descripción del posteo.
Gracias a las palabras de la exconcursante de Pequeños Gigantes quedó claro que no apareció golpeada y que todo es parte de su nuevo personaje para un episodio más de “Como dice el dicho”, programa que la trajo de regreso a la actuación hace un par de años.
Grecia Sánchez corroboró que no fue agredida con su segundo posteo, donde señaló que ya había finalizado su trabajo: “Tiempo de descansar, hemos terminado por hoy”.
No es la primera vez que Grecia Sánchez atrae miradas por sus caracterizaciones en ‘Como dice el dicho’; en marzo de 2022 lució una pancita de embarazo para uno de sus personajes y desató la locura por cómo se veía.
Hace un mes, Grecia Sánchez volvió a promocionar su trabajo en el programa unitarios y escribió un mensaje señalando lo feliz que estaba de formar parte de ‘El caldo de habas hace a las mujeres bravas’
“Feliz de seguir viviendo y compartiendo estas experiencias con ustedes. No se vayan a perder este maravilloso capítulo, espero que les encante tanto como a mí”, escribió.
Grecia de Pequeños Gigantes ya creció y ahora es actriz
Pequeños Gigantes se estrenó en 2011 y Grecia Sánchez fue uno de los niños que alcanzó fama gracias al programa.
Con tan solo seis años, la joven formó parte del escuadrón de ‘Las Megaestrellas’, del que fue capitana, enamorando al público con sus imitaciones de Laura Bozzo.
Su equipo logró quedarse con el segundo lugar de la competencia y pese al éxito alcanzado, al poco tiempo Grecia Sánchez se alejó del espectáculo, se centró en sus estudios y hace un par de años regresó a la actuación, en unitarios como ‘La Rosa de Guadalupe’ y ‘Como dice el dicho’.