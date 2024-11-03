La reacción de Pepe Aguilar tras críticas a Ángela por declaraciones de Cazzu: "Todos contigo, reina"

Video ¿Pepe Aguilar opina que Cazzu está herida tras arremeter contra Ángela y Nodal? Comentario desata polémica

Pepe Aguilar mostró su aparente apoyo a Ángela Aguilar en medio de la ola de severas críticas a las que la cantante de 21 años ha sido objeto desde el pasado jueves 31 de octubre tras las declaraciones de Cazzu, la ex de Christian Nodal.

La reacción de Pepe Aguilar tras señalamientos hacia Ángela

Pepe Aguilar no se quedó de brazos cruzados ante los señalamientos que ha recibido su hija en las últimas horas ya que de nueva cuenta hay quienes la tildan de haber sido la supuesta 'tercera en discordia' que llevó al fin de la relación que tenían Cazzu y Nodal.

"'Angelita', todos contigo, reina", escribió una fan en la sección de comentarios de la cuenta de Instagram de Pepe Aguilar, quien avaló la publicación a través de un corazón o 'me gusta'.

Pepe Aguilar avaló así este comentario en el que una fan demuestra su apoyo a Ángela Aguilar tras la ola de críticas que ha recibido por las declaraciones de Cazzu. Imagen Pepe Aguilar/Instagram



" Don Pepe, cuide a la familia, mire que hoy andan las brujas alborotadas", le dijeron en otro comentario al que también él dio 'like', dando a entender que sí estaría protegiendo a su dinastía ante el actual escándalo.

A Pepe Aguilar también le pidieron que "cuide a su familia" y él lo avaló con un 'like'. Imagen Pepe Aguilar/Instagram



Los señalamientos hacia su hija se intensificaron luego de la entrevista que la argentina dio al show digital 'PLP' en la que desmintió las declaraciones que Ángela Aguilar dio a la cadena ABC el pasado 18 de octubre donde habló sobre el inicio de su amor con el sonorense.

"Se dijo hace poco que yo tenía conocimiento desde hace mucho tiempo de la relación de estas dos personas, que ellos vienen de una relación de muchos meses antes de que haya sido expuesta. Se sugiere que yo fui parte del plan, lo cual [...] es mentira", indicó la trapera.

"Yo no tenía conocimiento de que ellos tenían una relación previa a anunciarla. A mí me dejaron por un motivo distinto. Yo me enteré de la relación de ellos de la misma forma en la que se enteró todo el mundo", reveló.

Cazzu dijo que quiso poner un "límite" luego de que "una de las protagonistas" había hablado "mentiras".

Ni Ángela y ni Pepe Aguilar reaccionaron de manera explícita e inmediata tras las afirmaciones de la argentina.

Lo que desató que Cazzu hablara

El 18 de octubre, Ángela Aguilar dio una entrevista en inglés a ABC en donde explicó su versión del polémico romance entre ella y el cantante de regional mexicano.

" A nadie le rompieron el corazón y tenemos la conciencia muy tranquila", dijo ante las especulaciones que se desataron con Cazzu de por medio.

"Todas las partes involucradas sabían lo que estaba pasando. Nosotros lo compartimos porque somos figuras públicas", agregó durante la conversación.

Nodal anunció su separación de Cazzu el pasado 23 de mayo. Solo 18 días después, él confirmó un romance con Ángela Aguilar luego de una serie de filtraciones en redes y algunos medios.

Dos meses después de dar a conocer la ruptura de la madre de su hija, se casó con Ángela Aguilar en una lujosa hacienda en Morelos, México.