Hijo mayor de Pepe Aguilar aclara si le ha “negado” que visite a su nieta: el cantante aún no la conoce

Video Hermana de Pepe Aguilar arremete contra hijo del cantante por ignorarlo: “Eso es ingratitud”

Emiliano Aguilar, hijo mayor de Pepe Aguilar, aclaró si le ha impedido a su papá que vea a su primogénita, Aislinn Ángela Aguilar.

A casi tres años de su nacimiento, el veterano cantante aún no conoce a su pequeña nieta, la única, en persona.

¿Hijo mayor de Pepe Aguilar no deja que vea a su nieta?

Pese a que su vínculo con Pepe Aguilar continúa fracturado, Emiliano Aguilar aseveró que no ha puesto trabas para que él conviva con la nena.

“Yo nunca le he negado la visita a nadie. Nunca he negado que venga a visitar a mi hija. Nunca le he dicho que no la vaya a ver. Nunca le he dicho nada”, dijo en entrevista con Magaly Ortiz para su canal de YouTube.

Ante la pregunta expresa de si cree que pronto vaya a darse un acercamiento con el intérprete de ‘Por mujeres como tú’, el rapero se sinceró.

“No sé. Va a pasar lo que tenga que pasar. Realmente no estoy tan preocupado en eso, porque yo ya tengo a mi familia”, manifestó.

Él puntualizó que ya es la cabeza de su propio clan, al que mantiene con el “poquito” dinero que le llega de su trabajo.

“Entonces, realmente ahorita la aprobación de mi papá no me importa. No sé si se escucha mala onda, no sé si se escucha, lo que sea, como se vaya a escuchar, ahorita yo estoy enfocado en mi carrera, yo estoy enfocado en mí”, aseguró.

“Realmente no me importa lo que haga mi otra familia”, sentenció el artista, a quien Pepe tuvo con su primera esposa, Carmen Treviño.

Pepe Aguilar habla del “amor” por su hijo

El pasado 31 de julio, Pepe Aguilar abordó el distanciamiento que mantiene con Emiliano, asegurando que es este el que no le “habla desde hace dos años”.

No obstante, afirmó, en conversación con Edgar Sotelo de ‘Shoboy Show’: “Amor 100 % por él. Él sabrá en su vida lo que quiera hacer y la vida le reflejará lo que él haga en su vida”.

Platicando posteriormente con Cora Nelda, el cantautor confesó: “Yo creo que se siente muy abandonado por mí, o sea, evidentemente eso es lo que ha de sentir, aunque de mi parte nunca lo abandoné y energéticamente, menos”.