Majo Aguilar

Parece ser la ausente en la fiesta de Pepe Aguilar, pero Majo no se olvidó de su cumpleaños

La cantante le dedicó una cariñosa felicitación a su tío, a pocos días de la polémica que surgió porque no la invitaron a la boda de su prima Ángela y Christian Nodal.

Por:
Ashbya Meré.
Video "No sé en lo que me estoy metiendo": Pepe Aguilar celebra con Ángela y Nodal en lujosa fiesta

Pepe Aguilar cumplió 56 años este 7 de agosto y su sobrina Majo le dedicó una palabras de felicitación a su tío, a pocos días de la polémica que surgió porque no la habrían invitado a la boda de Ángela y Christian Nodal.

"Tío querido, muy feliz cumpleaños. Que sigas teniendo ese corazón tan lindo por el que te quiero tanto. Que sigas cumpliendo cada uno de tus sueños. Happy bday!", se lee en la publicación de Instagram que acompañó con un par de fotografías en las que aparecen juntos.

Majo Aguilar felicita a su tío Pepe por su cumpleaños.
Imagen Majo Aguilar/Instagram

El cantante inició los festejos a la media noche junto a su esposa Aneliz, sus tres hijos y Christian Nodal.

En las imágenes que el cumpleañero ha compartido no aparece Emiliano Aguilar, su hijo mayor, ni Majo, aunque se desconoce si fueron invitados.

Sin embargo, se sabe que la sobrina de Pepe Aguilar se encuentra en Los Ángeles, pues compartió una fotografía de su novio Gil Cerezo, quien le agregó la etiqueta de que estaban en la ciudad californiana.

Gil Cerezo, novio de Majo Aguilar.
Imagen Majo Aguilar/Instagram

Ángela Aguilar no invito a su prima Majo a la boda con Nodal

El 24 de julio Christian Nodal y Ángela Aguilar se casaron en una íntima boda a la que solo habrían asistido 45 invitados y dos integrantes de la dinastía Aguilar brillaron por su ausencia: Emiliano, el primogénito de Pepe Aguilar, y Majo, sobrina del cantante.

Hace unos días la prima de Ángela confesó que no fue invitada al gran evento familiar.

"Yo estaba cantando el himno nacional que fue precioso porque fue en Ohio. No hubo comunicación, yo ni sabía que se iban a casar la verdad", dijo sin dar más detalles y les deseó que "les vaya bien".


