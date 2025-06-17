Pepe Aguilar responde si “congela” carrera de supuesto ex de Ángela: “Tenía ciertas cláusulas”

Pepe Aguilar finalmente aclaró si ha bloqueado la carrera del cantautor Gussy Lau, supuesto ex de Ángela Aguilar, como él acusó recientemente.

Durante una entrevista para El Gordo y La Flaca, la reportera le cuestionó al compositor directamente: “Hasta el momento, ¿Pepe te ha congelado?”.

“Híjole, es que me encantaría decirte que no. Me encantaría decirte que puedo sacar mi música, pero no puedo. ¿Por qué? Porque tengo un contrato”, respondió el artista.

“Pero, en el contrato se supone que ellos iban a sacar mi música y no la van a sacar”, agregó, puntualizando que su relación laboral con el veterano cantante se rompió “cuando pasó el escándalo”.

Gussy Lau y Ángela Aguilar protagonizaron una polémica en 2022 cuando su alegado romance salió a la luz tras filtrarse unas imágenes en las que aparecían besándose.

¿Pepe Aguilar ha “congelado” a Gussy Lau?

A días de la declaración de Gussy Lau, Pepe Aguilar respondió si es verdad que él “no puede trabajar por otro lado” ni “componer para otro”.

“Entiendo que es un contrato normal de exclusividad y entiendo que también tenía ciertas cláusulas ahí de su obra”, dijo en conversación con la periodista Pati Chapoy, difundida este 16 de junio.

El intérprete de ‘Por mujeres como tú’ aparentemente negó estar impidiendo que el acuerdo legal entre su empresa y el autor concluya; sin embargo, estuvo de acuerdo con la presentadora en que él “se tiene que responsabilizar”.

“Pero, no, es más, públicamente les digo: si se quiere salir, yo no quiero tener a nadie a fuerza. Pero, también si alguien firma algo…”, enunció.

El llamado ‘Bandido de amores’ aseguró que, ahora que conoce la imputación de René Humberto Lau Ibarra, nombre real del músico, actuará para resolver la situación.

“Le voy a poner atención a ver qué está pasando y lo que sea justo, eso es lo que se va a hacer, porque no, yo no vine a esta vida a fregar a nadie”, sentenció.

Gussy Lau resultó afectado tras el escándalo

En octubre de 2023, Gussy Lau admitió que las críticas por lo ocurrido en su supuesto idilio con Ángela Aguilar lo afectaron emocionalmente.