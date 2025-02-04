Jacqie Rivera

Ex de Jacqie estaría reclamando dinero de Jenni Rivera Enterprises como parte del acuerdo de divorcio

Tras darse a conocer que Jacqie Rivera está en proceso de divorcio, ahora trasciende lo que Mike Campos estaría pidiendo para llegar a un acuerdo.

Luego de darse a conocer que Jacqie Rivera y Mike Campos están en proceso de divorcio tras 12 años de relación, se ventilan las supuestas peticiones que el ex de la hija de Jenni Rivera solicitó.

De acuerdo con los presuntos documentos a los que el canal de YouTube 'Karol & Tamiko' obtuvo, el ex de Jacqie estaría pidiendo lo que le corresponde sobre los bienes mancomunados, pero también parte de las empresas de Jenni Rivera.

Lo que Mike Campos estaría pidiendo

Según los documentos, los bienes que estarían en disputa entre Miguel Ángel Campos y Jacqie Rivera serían dos casas que en conjunto sumarían aproximadamente 3 millones de dólares y tres automóviles.

Además, estaría reclamando parte de las tres empresas de Jacqie: Soundflower Inc., Soundflower Publishing Inc. y De Colores Threads.

Según el canal 'Karol & Tamiko', Mike " quiere meterle mano a Jenni Rivera Enterprises, quiere parte de Jenni Rivera Fashion, Jenni Rivera Productions y del tequila La Mera Mera by Jenni Rivera", así como de Jenni Rivera Love Foundation.

En el documento también se incluirían las cuentas bancarias que existen.

Según lo reportado en el canal de YouTube, Mike Campos no habría solicitado "pensión conyugal".

¿Por qué se divorcian Jacqie Rivera y Mike Campos?

El 27 de enero la 'influencer' Chamonic reportó que Jacqie y Mike estaban separados "desde el año pasado", pues "realmente nunca pudieron acoplarse" después de su crisis anterior.

Sin embargo, la causa que habría provocado la ruptura definitiva habría sido que "ella quería comenzar una carrera musical, pero él no estaba de acuerdo con eso".

Chamonic agregó que Jacqie estaría "muy ocupada" debido a su cargo como directora ejecutiva de las compañías que dejó 'La Diva de la Banda', Jenni Rivera Enterprises LLC y Jenni Rivera Fashion LLC.


