Jacqie Rivera estaría separada de su esposo Mike Campos: habría sido captada así con otro

Video Esposo de Jacqie Rivera no quiere que le digan "mantenido" porque está en casa mientras ella trabaja

Jacqie Rivera estaría, por segunda ocasión, en un complicado momento con su marido, Michael ‘Mike’ Campos, a poco más de un año desde que se juraron amor otra vez.

La noche de este lunes 27 de enero, la ‘influencer’ Jacqueline Martínez, mejor conocida como ‘Chamonic’, informó sobre la presunta situación que atraviesa la hija de la difunta Jenni Rivera.

PUBLICIDAD

¿Jacqie Rivera está separada de su esposo?

A decir de la comunicadora, Jacqie Rivera y ‘Mike’ Campos actualmente no estarían juntos como pareja, hecho que aún no hacen público.

‘Chamonic’ detalló que la también cantante “fue vista en una fiesta bailando, y muy pegadita, con un hombre que no era su esposo ni ningún familiar”.

Sin puntualizar de qué fecha es, ella publicó en Instagram un video en el que alegadamente se puede apreciar al retoño de la llamada ‘Diva de la banda’ junto a un caballero.

La creadora de contenido puntualizó que, con base en lo que le contaron, la artista y Campos “están nuevamente separados desde el año pasado”.

¿Por qué Jacqie Rivera tendría problemas con ‘Mike’ Campos?

Sobre los presuntos motivos de la supuesta ruptura, explicó: “Según me dicen, ella quería comenzar una carrera musical, pero él no estaba de acuerdo con eso”.

En diciembre, Jacqie lanzó el tema ‘Yo te extrañaré’, un dueto con su tío Lupillo Rivera. Este enero, ella estrenó ‘Corazoncito’ y ha estado realizando presentaciones.

La locutora también destapó que el dúo “realmente nunca pudo acoplarse” después de su primera crisis, la cual los llevó a tomarse un tiempo distanciados.

Jacqie Rivera estaría separada de su esposo, según 'Chamonic'. Imagen 'Chamonic'/Instagram

Fue en 2018 cuando la hermana de Chiquis dio a conocer que estaba en proceso de divorcio. Sin embargo, en 2019, anunció que se había reconciliado con Michael y que esperaban un bebé.

Para septiembre de 2023, ellos renovaron sus votos matrimoniales en una boda íntima en la que incluso estuvo presente su abuela, doña Rosa Saavedra.

PUBLICIDAD

Aunque en su momento, Jacqie subió a su cuenta de la red social un clip con momentos del importante evento, Univision Famosos corroboró, este martes 28, que ella ya lo borró.

“Ayer fue mucho mejor de lo que habíamos soñado”, apuntó ella para subtitular el material, que la mostraba inclusive dándose un apasionado beso con ‘Mike’.