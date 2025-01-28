Jacqie Rivera

Jacqie Rivera estaría separada de su esposo Mike Campos: habría sido captada así con otro

De acuerdo con la comunicadora ‘Chamonic’, la hija de Jenni Rivera y su marido no estarían juntos, como pareja, en este momento. En septiembre de 2023, ellos se juraron amor eterno por segunda ocasión. En 2018, estuvieron a punto de divorciarse.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

03df27a1-fcac-4d0a-b019-c936ba619136.jpg
Por:
Dayana Alvino.
Video Esposo de Jacqie Rivera no quiere que le digan "mantenido" porque está en casa mientras ella trabaja

Jacqie Rivera estaría, por segunda ocasión, en un complicado momento con su marido, Michael ‘Mike’ Campos, a poco más de un año desde que se juraron amor otra vez.

La noche de este lunes 27 de enero, la ‘influencer’ Jacqueline Martínez, mejor conocida como ‘Chamonic’, informó sobre la presunta situación que atraviesa la hija de la difunta Jenni Rivera.

PUBLICIDAD

¿Jacqie Rivera está separada de su esposo?

A decir de la comunicadora, Jacqie Rivera y ‘Mike’ Campos actualmente no estarían juntos como pareja, hecho que aún no hacen público.

‘Chamonic’ detalló que la también cantante “fue vista en una fiesta bailando, y muy pegadita, con un hombre que no era su esposo ni ningún familiar”.

Más sobre Jacqie Rivera

“Que se ponga a trabajar”: Jacqie Rivera reacciona a solicitud de “manutención conyugal” de su ex
1:03

“Que se ponga a trabajar”: Jacqie Rivera reacciona a solicitud de “manutención conyugal” de su ex

Univision Famosos
Jacqie confiesa por qué aguantó tanto tiempo junto a su ex, a pesar de que su relación no funcionaba
0:58

Jacqie confiesa por qué aguantó tanto tiempo junto a su ex, a pesar de que su relación no funcionaba

Univision Famosos
Padre de Chiquis y Jacqie Rivera, quien fue su agresor sexual, habría salido de prisión
3 mins

Padre de Chiquis y Jacqie Rivera, quien fue su agresor sexual, habría salido de prisión

Univision Famosos
Ex de Jacqie estaría reclamando dinero de Jenni Rivera Enterprises como parte del acuerdo de divorcio
1 mins

Ex de Jacqie estaría reclamando dinero de Jenni Rivera Enterprises como parte del acuerdo de divorcio

Univision Famosos
Jacqie Rivera se divorcia de Mike Campos tras 12 años de matrimonio: así se confirma la separación
2 mins

Jacqie Rivera se divorcia de Mike Campos tras 12 años de matrimonio: así se confirma la separación

Univision Famosos
Hija de Jenni Rivera se divorcia: revelan demanda que interpuso Jacqie contra su aún esposo
1:10

Hija de Jenni Rivera se divorcia: revelan demanda que interpuso Jacqie contra su aún esposo

Univision Famosos
Hijos de Jenni Rivera y Pedro Rivera hacen inesperado anuncio tras hospitalización de Rosa Saavedra
2 mins

Hijos de Jenni Rivera y Pedro Rivera hacen inesperado anuncio tras hospitalización de Rosa Saavedra

Univision Famosos
Hijos de Jenni Rivera sufren otro revés: don Pedro se apunta nuevo triunfo en la corte
2 mins

Hijos de Jenni Rivera sufren otro revés: don Pedro se apunta nuevo triunfo en la corte

Univision Famosos
Papá de Chiquis podría salir de la cárcel antes de cumplir su sentencia: esto dice Rosie Rivera
1:02

Papá de Chiquis podría salir de la cárcel antes de cumplir su sentencia: esto dice Rosie Rivera

Univision Famosos
Pedro Rivera reacciona tras reportarse que Chiquis y sus hermanos habrían perdido demanda contra él  
0:59

Pedro Rivera reacciona tras reportarse que Chiquis y sus hermanos habrían perdido demanda contra él  

Univision Famosos

Sin puntualizar de qué fecha es, ella publicó en Instagram un video en el que alegadamente se puede apreciar al retoño de la llamada ‘Diva de la banda’ junto a un caballero.

La creadora de contenido puntualizó que, con base en lo que le contaron, la artista y Campos “están nuevamente separados desde el año pasado”.

¿Por qué Jacqie Rivera tendría problemas con ‘Mike’ Campos?

Sobre los presuntos motivos de la supuesta ruptura, explicó: “Según me dicen, ella quería comenzar una carrera musical, pero él no estaba de acuerdo con eso”.

En diciembre, Jacqie lanzó el tema ‘Yo te extrañaré’, un dueto con su tío Lupillo Rivera. Este enero, ella estrenó ‘Corazoncito’ y ha estado realizando presentaciones.

La locutora también destapó que el dúo “realmente nunca pudo acoplarse” después de su primera crisis, la cual los llevó a tomarse un tiempo distanciados.

Jacqie Rivera estaría separada de su esposo, según 'Chamonic'.
Jacqie Rivera estaría separada de su esposo, según 'Chamonic'.
Imagen 'Chamonic'/Instagram

Fue en 2018 cuando la hermana de Chiquis dio a conocer que estaba en proceso de divorcio. Sin embargo, en 2019, anunció que se había reconciliado con Michael y que esperaban un bebé.

Para septiembre de 2023, ellos renovaron sus votos matrimoniales en una boda íntima en la que incluso estuvo presente su abuela, doña Rosa Saavedra.

PUBLICIDAD

Aunque en su momento, Jacqie subió a su cuenta de la red social un clip con momentos del importante evento, Univision Famosos corroboró, este martes 28, que ella ya lo borró.

“Ayer fue mucho mejor de lo que habíamos soñado”, apuntó ella para subtitular el material, que la mostraba inclusive dándose un apasionado beso con ‘Mike’.

'Mike' Campos conserva esta fotografía del día que renovó votos con Jacqie Rivera.
'Mike' Campos conserva esta fotografía del día que renovó votos con Jacqie Rivera.
Imagen 'Mike' Campos/Instagram
Relacionados:
Jacqie RiveraParejas de famososJenni RiveraFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Camino a Arcadia
Gratis
LALOLA
Gratis
Radical
Tráiler: Consuelo (Temporada 2)
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD